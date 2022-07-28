【濠賭股】新一輪賭牌展開公開競投　評標時會考慮開拓外國客源、未必批出全數6個賭牌

▲ 澳門新一輪賭牌展開公開競投，評標時會考慮開拓外國客源。

澳門行政長官頒佈批示，展開新一輪娛樂場幸運博彩經營批給的公開競投，遞交標書的期間為7月29日至9月14日。批給數目為6個，批給期間最長為10年。參與競投的公司，須提供金額不低於1000萬澳門元的擔保金。

根據批示，在甄選參與競投公司及進行評標時，尤應考慮開拓外國客源巿場的計劃、經營娛樂場幸運博彩或相關方面的經驗、博彩項目及非博彩項目的投資對澳門特區所帶來的利益、管理娛樂場的計劃、監察及預防娛樂場內不法活動的方案以及擬承擔的社會責任等因素。

批評客源過於單一且結構不健康

據《澳門日報》報導，澳門行政法務司司長張永春表示，雖然批給數目最多6個，但不代表最終一定批出6個賭牌，因當局會審查標書是否達到要求。

張永春續指，不論審標、議標，以及挑選臨時批給名單、與臨時批給公司商定批給合同條款工作等，都會按部就班在年底前完成。有信心年底前完成相關程序，使明年1月1日起新承批公司按「新博彩法」的條件制度，開始重新運營。

他又稱，澳門博彩業發展21年至今，存在不少問題，其中一點是客源過於單一，客源結構不健康，故希望下一階段博企，能拓展海外客源作重點的發展及投資承諾。另外，非博彩項目發展也是評標重點，審批委員會將檢視競投公司的投標計劃，在對特區經濟適度多元、打造國際旅遊休閒中心的目標方面，是否符合要求。

另外，澳門經濟財政司司長李偉農認為，今年預算博彩毛收入1,300億澳門元目標必然需要調整，尤其今次疫情影響對博彩收入影響明顯。李偉農又希望澳門「鞏固期」盡快完成，順利進入「穩定期」，料屆時旅客會重返澳門。

【ET財智Talk】美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P

相關文章：

【濠賭股】澳門設「娛樂場幸運博彩經營批給公開競投委員會」 負責新一輪賭牌競投工作

【大行報告】大和：澳門賭場重開有利有弊、或令防疫鞏固期延長 銀娛金沙半日跌約2%

責任編輯：余倩敏