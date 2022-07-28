【大行觀點】大摩：市場太早預期加息速度放緩　料美股未見底再跌一成

▲ 摩根士丹利首席美國股票策略師 Mike Wilson指，聯儲局議息後美股雖有所走高，惟投資者不應將錢投入股市。

大摩在美國議息後立即出口唱淡美股，摩根士丹利首席美國股票策略師 Mike Wilson指，聯儲局議息後美股雖有所走高，惟投資者不應將錢投入股市，原因是市場對於美國加息速度較預期更早放緩的看法，是過早及有問題。

憂企業盈利轉差與幣策過度收緊

Wilson解釋，於經濟衰退展開前，儲局會停止加息，當下股市通常會有反彈。不過，他認為今次在儲局結束加息與經濟陷入衰退兩者之間，時間上不會有太大差距。基於上述原因，對於市場現時便預期儲局會因應衰退而不再加息，他認為實屬陷阱。

大摩近期成為華爾街投行中最大的美股淡友，Wilson直言美股的風險回報並不理想，又稱直至看到美股有見底跡象才會重新入市。他又認為，對美股構成最大壓力的因素，是美國經濟放緩對企業盈利造成之影響，以及儲局過度收緊貨幣政策的風險。

對於標普500指數今年餘下時間走勢，Wilson料有機會下跌約一成，即下試上月所創出的3636點之52周低位，之後將於年底收復部份失地，重上3900點。

倘美國陷衰退標指料再跌25%

該行年底目標價與周四收市價4023點比較，仍低約3%，也是華爾街一眾大行中，對標指預測目標價最悲觀的大行之一。

不過，上述預測已非Wilson的「最熊」看法，他推算倘美國今年陷入衰退，標指恐將低見3000點，即較現價再低約25%。

投資部署上，Wilson籲減持股票，偏好防守性美股，如醫療設備股、REITs、必需消費品股及公用股。他又認為，投資者暫時持有額外現金及債券，是可取的做法。

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責任編輯：余倩敏