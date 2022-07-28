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【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會團隊聽大眾訴求保鏡仔安全 刪4大危險場景 花姐坐陣控制台 鏡仔紛留言：有你我們就放心

股樓投資 15:22 2022/07/28

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人氣男團MIRROR首個紅館演唱會已經完成了第3場，由預告開售演唱會門票到演唱會正式舉行，一直都是市場焦點，尤其第一場演唱會揭幕後，由於舞台機關重重，險象環生情景一個接一個，部份情節在網上流傳，讓無論是現場觀眾或搶不到飛的粉絲，都膽戰心驚，深怕偶像在表演時出事端，粉絲們隨即透過不同渠道向公司表達訴求，冀能關注MIRROR的安全，刪除部份舞台機關。然而，話口未完，在第二場已出現陳瑞輝（Frankie）叉錯腳跌落台一幕，更旋即引起大眾關注，網上一個「關注MIRROR演唱會安全問題」網站更短時間錄得逾1.2萬人簽名留言，希望大會重視演唱會安全問題。

【MIRROR演唱會】（圖輯）MIRROR首個紅館演唱會周一晚正式開鑼 12子吊威吔登陸舞台 精彩場面逐一回顧【見下頁】

MIRROR演唱會終於完成了第3場，粉絲們出於愛之心，責之切的訴求，公司亦已聽見，自首晚演唱會結束後大會不斷在調節，尤其吊橋在第二晚已經取消了，而在第3場舞台安排亦見改進，依現場所見，Jer在獻唱歌曲《黑夜不再來》的時候，吊台四邊已經加了欄杆，MIRROR獻唱歌曲《12》時亦取消了外圍catwalk情節，至於日前跌落台的Frankie，在演講時亦改於平台進行；以及所有吊橋環節統統取消。

    點擊圖片放大

而花姐似乎亦肩負重任，昨晚在IG貼出一張坐在演唱會控制台的背景照，寫道：「今日做番好耐冇做嘅野，幾乎驚到暈低，明天繼續努力。」MIRROR成員邱傲然（Tiger）、邱士縉（Stanley）、江𤒹生（AK）等成員紛紛留言說有花姐就放心了。

花姐親身上陣，加上過去的不停調節，相信在接下來的９場演唱會將會做得更好，鏡仔在安全環境下發揮亦會更好。還有一點，就是在首2晚由於鏡粉們帶來支持偶像的燈牌在表演期間都亮起，令場面變得較光亮，除了讓舞台燈光未能展現出來，亦令專為這個演唱會而設的MIRROR手燈未可發揮作用，故昨天Stanley和Jer都有發聲喻粉絲可以在唱團歌時才把燈牌亮起，好好享受大會預備好的燈光，昨晚亦見很多粉絲都十分聽話，現在就先重溫一下第3晚演唱會的精彩畫面。

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記者：張以正

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