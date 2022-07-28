【消費情報】Samsung教育商店下月起推開學優惠 包括最新Galaxy筆電型號 一文看清折扣額及額外贈品

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繼蘋果教育商店早前推出開學優惠後，Samsung亦宣布推出同類優惠，由8月1日至9月30日，學生和教職員只需透過Samsung教育商店購買最新的Galaxy筆記簿產品，可享有最高85折的優惠，教育折扣價相比建議零售價最高可省上2,100元，再獲贈藍牙滑鼠、電腦保護套或無線降噪耳機等贈品。
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今次優惠的筆記簿電腦共6款型號，包括Galaxy Book Pro 360（15.6吋/i7）、Galaxy Book Pro 360（13.3吋/i7）及Galaxy Book Pro 360（13.3吋/i5）、Galaxy Book2 Pro（13.3吋/i5）、Galaxy Book2 360（13.3吋/i5）、Galaxy Book2（15.6吋/i5），折扣額及額外贈品的詳情可以參考下表：
|產品型號
|建議零售價
|教育折扣價
|折扣
|額外禮遇
|手提電腦
|
Galaxy Book2 Pro 360
(15.6"/i7/16GB/512GB/炭灰黑)
|13,680元
|11,580元
|約85折
|免費藍牙滑鼠 (建議零售價港幣368元) 及防水電腦保護套 (建議零售價港幣188元至218元)、7折加購Samsung Care+ 三年服務計劃及Galaxy Buds2無線降噪耳機港幣300元折扣優惠
|
Galaxy Book2 Pro 360
(13.3"/i7/16GB/512GB/炭灰黑)
|12,680元
|10,780元
|約85折
|
Galaxy Book2 Pro 360
(13.3"/i5/16GB/512GB/銀色)
|11,980元
|10,180元
|約85折
|
Galaxy Book2 Pro
(13.3"/i5/16GB/512GB)
|10,280元
|9,280元
|約9折
|免費藍牙滑鼠 (建議零售價港幣368元) 及防水電腦保護套 (建議零售價港幣188元)、7折加購Samsung Care+ 三年服務計劃及Galaxy Buds2無線降噪耳機港幣300元折扣優惠
|
Galaxy Book2 360
(13.3"/i5/16GB/512GB)
|9,980元
|8,680元
|約87折
|
Galaxy Book 2
(15.6"/i5/16GB/512GB)
|7,480元
|6,980元
|約93折
|免費 ITFIT 無線雙模靜音滑鼠 (建議零售價港幣元198)、7折加購Samsung Care+ 三年服務計劃及Galaxy Buds2無線降噪耳機港幣300元折扣優惠
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責任編輯：嚴浩文