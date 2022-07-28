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聯儲局再次加息75基點　市場猜測美元見頂回落

宏觀解讀 14:43 2022/07/28

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聯儲局再度加息75基點，連續兩次會議合共加息1.5厘，力度為80年代以來最猛。儘管聯儲局繼續進取加息以遏制通脹勢頭，主席鮑威爾表示將在一段時間之後放慢加息步伐。美匯指數應聲回落至106水平附近，美股大漲。筆者認為，聯儲局收歛鷹派立場，加息決定將視乎未來數據而定，顯示政策利率已經逐漸回到接近中性水平。儘管美元升勢強勢或稍為放緩，聯儲局加息步伐仍超前其他央行，貨幣政策緊縮周期並未結束，短期內美元下行空間不大。美國通脹高企下，聯儲局離展開減息周期的時間尚遠。

人民幣對美元走弱的反應不大，人民幣匯價仍在6.75水平附近徘徊。事實上，過去半年美匯指數與人民幣的關係並不穩定，意味基於美元走勢預測人民幣走勢並不準確。現時，人民幣走勢更受中國本土因素所帶動，下半年中國疫情仍然反覆，加上房地產市場危機越演越烈，即使美元出現回調，對提振人民幣匯價的作用可能不大，在中國政府未拋出有效方案解決爛尾樓問題之前，筆者仍然維持人民幣匯價傾向下行的預測。

美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P，即睇【ET財智Talk】

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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