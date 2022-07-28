第二人生要HYGGE更要HĒDONĒ　退休顧問首創實體店教育大眾體現HĒDONĒ幸福哲學

—近年非常流行來自丹麥的「HYGGE」生活哲學，意指來自日常的平凡幸福。說到退休後的第二人生呢？除了「HYGGE」，更需要 「HĒDONĒ」！HĒDONĒ一詞來自希臘語的”ἡδονή“，是享樂的意思，亦是一個哲學思想。代表快樂，享受和愉悦，是人類最重要的追求。



以HĒDONĒ為宗旨的樂頤退休顧問公司（HĒDONĒ RETIREMENT SOLUTIONS），本著教育大眾調整生活型態及規劃財富資源，創造屬於自己理想的退休生活的理念，期望將退休教育優質化、普及化、多元化、專業化，以提升大眾退休生活素質。

儲蓄多少才足以應付退休生活？樂享晚年原來是一種學問？



有別於坊間的顧問，除了及早規劃及妥善理財等老生常談的概念，樂頤退休顧問公司特別看重退休教育，以教育不同階層人士退休規劃的必要性和為自己未來負責的重要性為使命。他們的待客之道為「與客戶結伴同行」，定時與客戶一同檢視退休方案，致力協助客戶及早達成退休的目標。此外，規劃遺產傳承、讓家族價值、文化和智慧得以延展，以及鼓勵持續學習培養興趣，建立正面健康的退休生活亦是他們的使命之一，務求讓客戶不但於物質層面上能夠安享晚年，更能於精神層面上做到真正的樂享晚年。



退休教練、認可信託策劃師、核准退休顧問及創辦人之一的Shiori認為，「退休」是一件既期待，同時又令人擔憂的人生大事。她相信每一個人都可以退而無「憂」，但察覺到很多人預期退休目標與現實生活並不相乎，結果變成退而無「休」，高齡就業情況日益增加。「退休」是大家必定會面對的事情，透過團隊的專業意見和分析，她期望及早為不同階層的人士做好退休規劃，盡早讓大家可以財務自由。

同為退休教練及核准退休顧問的另一創辦人Chris則認為，退休是一種「狀態」，是人生必然發生的事情。只是有所準備還是「被迫」發生，不管是企業家、白領、藍領，甚至乎家庭主婦。及早籌劃，管理好退休資產，就能更放心安享晚年。他確信精明的資產增值是很重要，既然遲早都要預備，為何不早點預備呢？正所謂：「少壯不努力老大徒傷悲。」



樂頤團隊還有多位來自不同背景、各有所長的共同創辦人。Jason 覺得現時香港的福利制度未能完全支援為社會付出多年、卻被物價和通賬蠶食積蓄的銀髮戰士。他希望為各年齡層按不同情況作專業的退休響導，以最佳方案滿足客人的退休需求。



Grace 則認為「退」的目的不是「休」，是轉變為「活出自己喜歡生活方式」。除了找尋自己真正的興趣，退休後的生活同時亦需要足夠的退休金配合。她期望與客人一起規劃出退休生活藍圖，追求幸福的第二人生。

在這個充滿不確定性的年代，Ghaleon 認為必須把握不同投資機遇，提升退休規劃的靈活性及成效。因此，他期望於訂製個人化資產管理方案時，著重分析客人的風險承受能力，並透過持續及定期檢視，靈活地執行資產配置方案，以實現客人理想退休的目標。



幾位退休教練涉獵不同範疇，能夠以多角度分析案例，全方位處理客戶於人生不同階段的疑難。



退休生活一定要節衣縮食才能退而無「憂」？



樂頤團隊本著以教學為重的使命，引導客戶找出退休願景，並訂立退休計畫五部曲，包括制定目標、預測基本退休開支、為非必需生活開支作預算、風險評估及定期檢視方案等等，讓客戶好好迎接退休這份禮物，確切地做到退而無「憂」。



另外，他們亦與不同醫療機構及律師團隊合作，當客戶需要醫療服務、或於訂立遺囑及遺產分配上等事宜上需要諮詢時，能夠提供既全面而比市價更相宜的服務，減輕不必要的開支。



我還年輕，努力儲蓄就能過世，退休計劃是老人才需要的吧？



樂頤退休顧問公司成立至今，為不少客戶制定了優越美滿的第二人生，當中亦不乏三十而立的年輕爸媽。以月薪$38,000、35歲的Martin為例，他與妻子育有一名5歲女兒， 預期65歲退休，退休生活開支約每月 $20,000。



如果每年通漲為3%，到Martin退休後，將需要每月$48,545的生活開支，才相等於今天$20,000的購買力。假設他工作至65歲，退休後仍多活30年，所需要的總退休儲備約$12,000,000 才能滿足Martin的期望和實際需要。



現時強積金平均回報率為5%，強積金帳戶於他65歲退休時的結存約$5,000,000。由此可見，Martin需額外儲備$7,000,000才能滿足他的需求。



團隊建議Martin可以選擇穩定而長遠增值的投資工具，並以定時定額方式來累積儲備：

每月供款：$5,000

供款年期：20年

預期平均年回報率： 8%

65歲總值：$6,000,000



以上財務安排只是Martin退休規劃的一部分。要維持高質素的退休生活，團隊著重要令客戶財務自由、身體健康及心靈富足。集齊這「鐵三角」，才稱得上為優質的退休準備。



虛擬的退休顧問服務，反而需要實體概念店？



為了推廣HĒDONĒ生活哲學的實踐，樂頤退休顧問公司團隊更破天荒成立「第二人生設計所」概念店，提供更實在貼地親民的顧問服務。客戶能夠於慢活舒適的氛圍，增進策劃樂活退休的知識，與團隊一同設計退休生活的藍圖。位於尖東新文華中心地下81A2的店舖將於7月25日隆重開幕，與大家一同邁向「HĒDONĒ」幸福第二人生！



HĒDONĒ RETIREMENT SOLUTIONS

樂頤退休顧問公司

地址：尖沙咀科學館道14號新文華中心地下81A2

Facebook : @hedonehongkong

IG: @hedonehk



(特約)