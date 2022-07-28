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【新冠疫情】紐約住院率創5個月新高 BA.5導致升溫

環球社會熱點 16:21 2022/07/28

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美國近期疫情有所反彈，紐約州新冠患者住院率已升至5個月以來高位，入住深切治療部患者人數亦增近1倍。有美國專家表示，住院個案急增與Omicron病毒亞變種BA.5毒株有關。

拜登兩日檢測呈陰性結束隔離 呼籲民眾打針 【下一頁】

紐約州州長霍楚爾（Kathy Hochul）表示，當地新冠住院率已飆升自2月中旬以來最高。紐約州自上月起至今，每10萬人的住院率已上升50%，截至周三（27日）已有近2,800名患者需入院治療。

紐約市患者數目同期亦大增7成，市內5個行政區的深切治療部患者人數增加近1倍。

長島（Long Island）增幅亦達48.3%，和紐約市的患者再感染率更創半年新高。紐約州新冠住院患者中，有接近42%人並非因確診新冠而住院，因此這部分人是經例行檢測發現確診。

拜登視像會議發言仍咳嗽 豎拇指形容狀態 【下一頁】

雖然目前尚未有證據顯示，BA.5毒株或導致更嚴重病症。但從未接種疫苗人士，及去年完成加強劑接種人士近月入院數目大增。紐約州突破性患者住院率在過去六周不斷上升，現已達至每10萬人就有1.67人需住院，而從未接種疫苗人士比例更高近7倍。

哥倫比亞大學（Columbia University）研究人員引述未經同行評審的研究表示，即使感染Omicron變種後獲得抗體，預防感染BA.5毒株有效率低於8成。意大利近期亦有研究發現，接種第3針半年後，預防感染Omicron變種病毒的有效率跌至不足2成。

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責任編輯：李俊儀

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