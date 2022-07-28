美國參院民主黨人達共識 推出抗通脹法案

美國總統拜登力推的重建美好未來方案於國會遇阻，但一直遭到民主黨參議員曼欽阻撓。不過曼欽宣布已經和參議院民主黨領袖舒默，就一項抗通脹法案達成協議，而這項法案被指是重建美好方案規模縮小的版本。

美國電商Etsy關閉兩間辦公室 在家工作成常態 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）去年起，推動耗資約1.8萬億美元（約14萬億港元）的重建美好未來方案（Build Back Better Plan），涉環保基建、社保、醫療等多個範疇。

不過曼欽（Joe Manchin）憂慮推高通脹一直反對法案，更於去年12月表明無法支持重建美好未來方案，導致方案在國會觸礁。

而民主黨人其後提出「2022年減通脹法案」（Inflation Reduction Act of 2022），設多項措施料有助政府收入增逾7,000億美元（約5.46萬億港元），包括向大型企業徵收最低15%的企業稅、改革處方藥定價和加強國稅局（IRS）的執法措施。

民主黨人指，法案規定美國於2030年會將碳排放量減少約40%、將美國人的醫療保險自付費用限制在每年2,000美元（約1.56萬港元）、不會對年收入40萬美元（約312萬港元）或以下的家庭加稅。

【烏克蘭戰爭】G7擬12月5日前 實施俄石油價格上限 【下一頁】

曼欽周三（27日）宣布與舒默（Chuck Schumer）就這項法案達成協議，曼欽強調美國不能通過支出擺脫債務或通脹。

曼欽讚揚法案專注解決美國的主要經濟、能源和氣候問題，在能源和應對氣候變化方面花費 3,690億美元（約2.9萬億港元），同時在未來10年內可將赤字減少超過3,000億美元（約2.34萬億港元）。

曼欽和舒默指，法案更會將原定於今年結束的「病患保護和平價醫療法」（Patient Protection and Affordable Care Act）醫保補貼措施，延長至2025年。

民主黨人打算通過預算協調程序通過這項法案，只需全部50名民主黨參議員投贊成票，就無需靠10名共和黨人倒戈。拜登周三發聲明支持法案，鼓勵參議院盡快通過。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲