佩洛西老公為一原因急沽一隻美股 損手逾200萬

美國眾議院議長佩洛西與丈夫保羅向來投資眼光獨到，但預料眾議院本周就一項支援當地半導體行業法案投票。佩洛西申報丈夫保羅近日出售2.5萬股英偉達Nvidia，虧損逾34萬美元（約265.2萬港元），相信為免利益衝突要急沽導致虧損。

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眾議院最快本周就一項促進半導體生產法案投票，如順利通過，當地半導體行業可獲約520億美元（約4,056億港元）政府補貼，以及為芯片工廠提供240億美元（約1,872億港元）的投資稅收寬免。

佩洛西（Nancy Pelosi）在定期交易報告中披露，丈夫保羅（Paul Pelosi）去年7月購買5,000股美國芯片商英偉達Nvidia（美︰NVDA） 股票，同年6月行使期權再購買2萬股NVDA。

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保羅周二（26日）沽出全數2.5萬股NVDA，價值為410萬美元，虧損逾34萬美元。外界相信他是為免妻子因半導體法案產生利益衝突，急於沽出相關股份。

法律規定國會議員利用職權牟取個人利益均屬非法，要求他們或家庭成員在股票交易完成的45日內主動申報相關交易。

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責任編輯：郭麗明