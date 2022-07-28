  • 34°C
香港時間 : 2022728日 (四) 15:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

佩洛西老公為一原因急沽一隻美股 損手逾200萬

環球社會熱點 15:10 2022/07/28

分享：

分享：

美國眾議院議長佩洛西與丈夫保羅向來投資眼光獨到，但預料眾議院本周就一項支援當地半導體行業法案投票。佩洛西申報丈夫保羅近日出售2.5萬股英偉達Nvidia，虧損逾34萬美元（約265.2萬港元），相信為免利益衝突要急沽導致虧損。

美司法部傳正調查特朗普 是否試圖推翻大選結果 【下一頁】

眾議院最快本周就一項促進半導體生產法案投票，如順利通過，當地半導體行業可獲約520億美元（約4,056億港元）政府補貼，以及為芯片工廠提供240億美元（約1,872億港元）的投資稅收寬免。

佩洛西（Nancy Pelosi）在定期交易報告中披露，丈夫保羅（Paul Pelosi）去年7月購買5,000股美國芯片商英偉達Nvidia（美︰NVDA） 股票，同年6月行使期權再購買2萬股NVDA。

特朗普呼籲判毒販死刑 「處決1個可救500人」 【下一頁】

保羅周二（26日）沽出全數2.5萬股NVDA，價值為410萬美元，虧損逾34萬美元。外界相信他是為免妻子因半導體法案產生利益衝突，急於沽出相關股份。

法律規定國會議員利用職權牟取個人利益均屬非法，要求他們或家庭成員在股票交易完成的45日內主動申報相關交易。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美國電商Etsy關閉兩間辦公室 在家工作成常態
今日
美國電商Etsy關閉兩間辦公室 在家工作成常態
【猴痘症】全球已錄逾1.8萬宗確診 世衛不建議大規模打針
今日
【猴痘症】全球已錄逾1.8萬宗確診 世衛不建議大規模打針
【烏克蘭戰爭】G7擬12月5日前 實施俄石油價格上限
今日
【烏克蘭戰爭】G7擬12月5日前 實施俄石油價格上限
碧咸嫂傳不滿大仔親外家婆媳不和 新抱出片宣示主權
今日
碧咸嫂傳不滿大仔親外家婆媳不和 新抱出片宣示主權
【拜登確診】兩日檢測呈陰性結束隔離 呼籲民眾打針
今日
【拜登確診】兩日檢測呈陰性結束隔離 呼籲民眾打針

你可能感興趣

美國電商Etsy關閉兩間辦公室 在家工作成常態
今日 13:35
美國電商Etsy關閉兩間辦公室 在家工作成常態
【猴痘症】全球已錄逾1.8萬宗確診 世衛不建議大規模打針
今日 14:02
【猴痘症】全球已錄逾1.8萬宗確診 世衛不建議大規模打針
【烏克蘭戰爭】G7擬12月5日前 實施俄石油價格上限
今日 12:51
【烏克蘭戰爭】G7擬12月5日前 實施俄石油價格上限
美股 期權 股票 美國 佩洛西 NVIDIA 沽出 補貼 美國眾議院

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英希斯路機場批TikTok新潮流 扮傷殘坐輪椅唔排隊
英希斯路機場批TikTok新潮流 扮傷殘坐輪椅唔排隊
新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間15:00）
菲律賓北部發生7.1級地震 首都馬尼拉有震感（第二版）
菲律賓北部發生7.1級地震 首都馬尼拉有震感（第二版）
烏克蘭民眾聯署要求澤連斯基 授約翰遜做總理
烏克蘭民眾聯署要求澤連斯基 授約翰遜做總理
西班牙視英國為「第三國」 英旅客入境需備逾7000旅費
西班牙視英國為「第三國」 英旅客入境需備逾7000旅費
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款