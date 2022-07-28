  • 34°C
香港時間 : 2022728日 (四) 15:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022消費券】港鐵商場「一Click即搶」快閃禮遇 下周派1,000萬電子優惠券 消費回贈獎賞高達1,600元

理財智慧 15:07 2022/07/28

分享：

分享：

港鐵（00066）商場宣布推出「一Click即搶」快閃禮遇，即將送出32,000份、總值1,000萬商場電子優惠券。此外，12個港鐵商場更攜手推出「仲夏狂賞」優惠，MTR Mobile登記用戶於指定類別商戶消費，包括時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容、鐘錶及首飾、電器及電訊類別參與商戶，並成功透過MTR Mobile自助登記賺分，即可換領商場電子優惠券，多買多賞，最高可享1,600元回贈獎賞。

【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

將軍澳PopCorn為慶祝開幕10周年，由8月1日起推出「PopCorn驚喜『爆』Fun」AR遊戲，於虛擬實境捕捉全新PopCorn造型角色「爆哥」，即可獲得電子優惠券或商戶優惠，活動人人有獎，大獎更可贏取100萬MTR分。PopCorn亦聯乘香港知專設計學院（HKDI），舉辦「Pop-ARt作品展」，展出由學生打造的AR創意裝置藝術，提供平台讓年輕一代發揮潛能。推廣期內於PopCorn指定類別商戶消費滿1,000元，更可獲得10倍MTR分；多間商戶亦與商場攜手推出10周年限定激抵優惠，締造開心驚喜。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

「一Click即搶」快閃禮遇亦即將載譽歸來，由8月4日中午12時起，MTR Mobile登記用戶只需要登入MTR Mobile即有機會獲得「300元港鐵商場電子優惠券」（名額：30,000份）、「500元港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」（名額：1,000份）及「500元港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」（名額：1,000份），每位登記用戶最多可獲各款優惠券一份，合共高達1,300元。數量有限，先搶先得。

優惠券使用詳情：

「300元港鐵商場電子優惠券」由3張100元港鐵商場電子優惠券形式發放，分別適用於「時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品」、「指定美容品牌」、「電器及電訊、鐘錶及首飾」類別商戶（每個類別各1張），每張優惠券消費滿500元方可作100元使用。

「500元港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」適用於指定時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品及視光用品類別商戶，每張優惠券消費滿2,000元方可作500元使用。

「500元港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」適用於指定美容品牌商戶，每張優惠券消費滿2,000元方可作500元使用。

【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
商場活動 著數優惠 商場 港鐵 港鐵 港鐵公司（00066） 電子消費券 香港知專設計學院 PopCorn 將軍澳

下一篇文章

【恒大危機】長實確認入標競購 灣仔中國恒大中心

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【下半年部署】大摩發表本港內地焦點股名單 15隻股份入圍
【下半年部署】大摩發表本港內地焦點股名單 15隻股份入圍
【阿里巴巴9988】阿里尋求在港主要上市 一文看盡大行看法和目標價
【阿里巴巴9988】阿里尋求在港主要上市 一文看盡大行看法和目標價
【室內設計】20年樓齡二手樓大翻身！北歐風裝潢設計簡約清新 長形廳活用L形櫃增儲物空間
【室內設計】20年樓齡二手樓大翻身！北歐風裝潢設計簡約清新 長形廳活用L形櫃增儲物空間
碧桂園毎股3.25元 配股集資27億元
碧桂園毎股3.25元 配股集資27億元
【上車要留意】H按息衝上封頂位　一文看清6月至今供樓開支變化
【上車要留意】H按息衝上封頂位　一文看清6月至今供樓開支變化
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款