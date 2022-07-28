【2022消費券】港鐵商場「一Click即搶」快閃禮遇 下周派1,000萬電子優惠券 消費回贈獎賞高達1,600元

港鐵（00066）商場宣布推出「一Click即搶」快閃禮遇，即將送出32,000份、總值1,000萬商場電子優惠券。此外，12個港鐵商場更攜手推出「仲夏狂賞」優惠，MTR Mobile登記用戶於指定類別商戶消費，包括時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容、鐘錶及首飾、電器及電訊類別參與商戶，並成功透過MTR Mobile自助登記賺分，即可換領商場電子優惠券，多買多賞，最高可享1,600元回贈獎賞。

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將軍澳PopCorn為慶祝開幕10周年，由8月1日起推出「PopCorn驚喜『爆』Fun」AR遊戲，於虛擬實境捕捉全新PopCorn造型角色「爆哥」，即可獲得電子優惠券或商戶優惠，活動人人有獎，大獎更可贏取100萬MTR分。PopCorn亦聯乘香港知專設計學院（HKDI），舉辦「Pop-ARt作品展」，展出由學生打造的AR創意裝置藝術，提供平台讓年輕一代發揮潛能。推廣期內於PopCorn指定類別商戶消費滿1,000元，更可獲得10倍MTR分；多間商戶亦與商場攜手推出10周年限定激抵優惠，締造開心驚喜。

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「一Click即搶」快閃禮遇亦即將載譽歸來，由8月4日中午12時起，MTR Mobile登記用戶只需要登入MTR Mobile即有機會獲得「300元港鐵商場電子優惠券」（名額：30,000份）、「500元港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」（名額：1,000份）及「500元港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」（名額：1,000份），每位登記用戶最多可獲各款優惠券一份，合共高達1,300元。數量有限，先搶先得。

優惠券使用詳情：

「300元港鐵商場電子優惠券」由3張100元港鐵商場電子優惠券形式發放，分別適用於「時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品」、「指定美容品牌」、「電器及電訊、鐘錶及首飾」類別商戶（每個類別各1張），每張優惠券消費滿500元方可作100元使用。 「500元港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」適用於指定時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品及視光用品類別商戶，每張優惠券消費滿2,000元方可作500元使用。 「500元港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」適用於指定美容品牌商戶，每張優惠券消費滿2,000元方可作500元使用。

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責任編輯：嚴浩文