【中國市場】東方匯理據報擬內地設全資公募基金公司　料清零政策今年消失、看好中國股市

外電報導，作為歐洲最大規模資產管理公司的東方匯理（Amundi） ，正計劃於內地設立全資擁有的公募基金公司，總部可能設於上海或北京。報導引述消息人士指，東方匯理至今仍未向內地監管機構遞交申請。

以法國為基地的東方匯理，目前資產管理規模達2.2萬億美元，東方匯理資產管理大中華區主席鍾小鋒去年曾表示，公司計劃在2025年或之前，將中港台的資產管理規模，由當時的約1200億美元增加逾倍。

東方匯理於內地一直擁有合營公司，包括與農行 （01288） 及中鋁資本控股共同出資組建的農銀滙理基金管理公司，至2019年再獲內地監管機構批准，與中行 （03988） 合組滙華理財。

多間外資基金公司申請內地設全資資產管理公司

東方匯理首季一度減持中國股票，惟近期轉為看好中國股市。集團首席投資總監Vincent Mortier日前接受外電訪問時表示，自4月份起已呼籲增持中國股市，並預期內地的清零政策今年稍後時間將會消失，令中國股市持續造好。

不過，東方匯理對中資大型科技股看法仍審慎，僅偏好個別電商股及生科股。另外，東方匯理亦選擇性地對個別內房股持正面看法，認為中央有能力處理內房危機。

繼貝萊德後，富達及Neuberger Berman（路博邁）亦獲內地當局批准，於內地設立全資擁有的資產管理公司。另外，施羅德及VanEck則已就此遞交申請，正待當局審批。

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責任編輯﹕余倩敏