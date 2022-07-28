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【專訪】陳茂波稱金融機構爭出席11月金融峰會　「通關能鬆綁就鬆綁」

宏觀解讀 14:01 2022/07/28

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香港正籌備11月舉行兩場國際盛事，包括國際金融投資峰會及香港國際7人欖球賽，外界視為香港擴大與國際通關的重要指標。財政司司長陳茂波接受本報專訪時稱，金融峰會「反應很積極」，有些金融機構更查詢為何未收到邀請，港府也正努力研究放寬海外入境的防疫措施。

據悉，金管局近月已積極邀請跨國金融機構高層出席國際金融投資峰會，並得多家機構一、二把手口頭答應，但通關檢疫成為邀請的變數，相關高層難以接受出席單一論壇，而花長時間在檢疫隔離。

陳茂波稱，不論是金融峰會或是香港國際7人欖球賽，政府內部的共識都是盡可能玉成其事，在風險可控下，能夠鬆綁的事就鬆綁，以減低對市民、對入境人士的不便。

七人欖球賽或閉環舉行　陳茂波：北京冬奧都可以成功

據了解，香港國際7人欖球賽如果11月初在港舉行，或要採取類似北京冬季奧運會的閉環方式管理。陳茂波昨日也表示：「北京冬奧都可以成功，相信7人欖球賽也可有合適的措施，可以做到。」

財政司陳茂波重提郊野公園邊陲建屋 大欖隧道旁建3.5萬伙公營房屋，更多專訪內容可見【下一頁】

盧寵茂：11月或有條件免隔離旅行　金管局主辦投資峰會成契機，可見【下一頁】

美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P，即睇【ET財智Talk】

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【香港經濟】金管局據報籌備11月舉行「國際投資峰會」、邀金融機構高層訪港　金管局：跟從港府入境防疫措施

【美國加息】陳茂波：加息對銀行構成風險非常低　全年香港經濟增長預測無可避免略下調

記者：余倩敏

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經濟 金融機構 出入境管制 七人欖球賽 陳茂波 香港金融管理局 財政司
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