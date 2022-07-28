【通脹】英國麥當勞芝士漢堡新價1.19英鎊　14年來再次漲價

▲ 受到通脹壓力，英國麥當勞已調整芝士漢堡及多種食品售價。（法新社圖片）

環球通脹持續，世界各地餐飲業都面對加價壓力，日前麥當勞亦表示會加價，最新消息指英國麥當勞已調整芝士漢堡及多種食品售價。

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據了解英國麥當勞的芝士漢堡新售價將為1.19英鎊(約11.36港元)，加價前售99便士(約9.5港元)是過去14年來再次加價，其他多種食品亦將會有10至20便士(約1至1.9港元)。包括：早晨套餐、大杯裝咖啡、麥樂雞、超值套餐加大等。

英國及愛爾蘭麥當勞的首席執行官Alistair Macrow向客戶表示，公司正面對加價的「艱難選擇」，了解到加價並非好消息，會盡量延緩加價及降低幅度，並補充部份食品不受影響。然而因應餐廳的營運方式不同，部分麥當勞加盟店或會出現價格差異。若當地麥當勞加價比例按通脹計算，芝士漢堡新售價可達1.42英鎊(約13.6港元)。至於香港現時芝士漢堡售價為13.5元。

另外，經濟學人（The Economist ）提出的「巨無霸」指數顯示，英國現時排名14位售價3.69英鎊(約35.2港元)，香港售21元排名45位。

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責任編輯：王浩賢