美國電商Etsy關閉兩間辦公室 在家工作成常態

新冠肺炎疫情改變民眾工作模式，愈來愈多企業容許員工在家工作。美國電商Etsy早前宣布，由於很多員工不打算返回辦公室工作，於是決定關閉紐約及加州兩個低使用率辦公室，把業務整合至3個辦事處。

美司法部傳正調查特朗普 是否試圖推翻大選結果 【下一頁】

Etsy首席人力資源官Kim Seymour周一（25日）已發布新聞稿，指自從實施混合工作模式後，有大量員工反映他們不打算返回辦公室。辦公室使用率低的情況違反Etsy提倡減少浪費的原則，公司決定關閉位於紐約州哈德遜（Hudson）及加州三藩市兩個使用率低的辦公室，預料哈德遜辦公室的員工會全面在家工作。

Seymour表示，企業將業務整合至3個關鍵辦公室樞紐，包括位於紐約市布魯克林總部、愛爾蘭都柏林及墨西哥城（Mexico City）的辦事處。Etsy發言人其後證實將於9月關閉辦公室。

特朗普呼籲判毒販死刑 「處決1個可救500人」 【下一頁】

商業租賃平台Loopnet指，Etsy的加州3樓辦公室將在10月放租，大樓的2、4及7樓辦公室現時已放租。

事實上，多間大型企業已宣布關閉辦公室，容許員工以混合模式或完全在家工作。Twitter周三（27日）宣布關閉加州奧克蘭辦公室，Salesforce將位於拉斯維加斯的一半辦公室空間出租。PayPal今年4月亦表示關閉拉斯維加斯辦事處。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明