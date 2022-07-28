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【商場優惠】港鐵商場8.4派1,000萬商場電子優惠券　MTR Mobile用戶每位最高可獲1300元優惠券

Hot Talk 13:22 2022/07/28

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【商場優惠】港鐵商場8.4派1,000萬商場電子優惠券　MTR Mobile用戶每位最高可獲1300元優惠券

港鐵 （00066） 旗下港鐵商場率先推出「一Click即搶」快閃禮遇，送出32,000份總值1,000萬商場電子優惠券。8月4日中午12時起，MTR Mobile登記用戶只需要登入MTR Mobile，即有機會獲得「HK$300港鐵商場電子優惠券」、「HK$500港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」及「HK$500港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」，每位登記用戶最多可獲各款優惠券一份，合共高達1,300元。

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在8月份，MTR Mobile登記用戶在參與商場的時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品及美容類別商戶，以電子貨幣單一消費滿2,000元，並成功透過MTR Mobile自助登記賺分，可獲贈合共300元電子優惠券；於鐘錶及首飾、電器及電訊類別商戶，以電子貨幣單一消費滿5,000元即可獲贈合共500元電子優惠券。每位用戶最多可獲得各份獎賞兩次，可獲贈最高合共1,600元港鐵商場電子優惠券。

將軍澳PopCorn推虛擬實境捕捉「爆哥」遊戲

另外，將軍澳PopCorn為慶祝開幕10周年，8月1日起推出「PopCorn驚喜『爆』Fun」AR遊戲，於虛擬實境捕捉全新PopCorn造型角色「爆哥」，即可獲得電子優惠券或商戶優惠，活動人人有獎，大獎可贏取100萬MTR分。推廣期內於PopCorn指定類別商戶消費滿1,000元，可獲10倍MTR分。

麥當勞app增設八達通網上付款功能（附付款教學）【下一頁】

PopCorn與HKDI再度合作，打造「Pop-ARt作品展」，活動展出5組AR創意裝置藝術，每組均由HKDI學生包辦設計意念、繪圖及製作等步驟，各個裝置都各有特色。MTR Mobile登記用戶由8月1日起，可登入場內的「Pop-ARt尋寶遊戲」頁面，利用AR特效尋找隱藏於作品展中的「PopARt 寶藏」，只要集齊3個「PopARt 寶藏」即可贏取PopCorn指定類別電子優惠券，總值20元。

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編輯：陳韻妍

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