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【內房危機】內地政府據報要求銀行提供1萬億貸款助內房完成「爛尾樓」　內房午後短線走強

股市 13:29 2022/07/28

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【內房危機】內地政府據報要求銀行提供1萬億元貸款助內房完成「爛尾樓」　內房午後急彈

內地多地「爛尾樓」住宅項目小業主發起斷供後，市傳內地正醞釀成立房地產基金支持內房，繼REDD引述消息指房地產基金規模料達2000億至3000億元人民幣後，另一外電引述匿名消息指，中國政府希望銀行最終可提供高達1萬億元人民幣貨款，協助發展商完成「爛尾樓」項目。

內地近年實行「三條紅綫」限制內房過度信貸，但觸發多家內房債務違約，最新信貸監管傳出放寬下，內房股午後走強。昨日配股後股價急跌的碧桂園 （02007） 股價由跌轉升3%，最新升幅已收窄至1.6%，同系碧桂園服務 （06098） 午後升6%。

至下午1時30分，旭輝控股 （00884） 升5%，新城發展 （01030） 升3%。

長實確認入標競投「灣仔中國恒大中心商廈」，可見【下一頁】

人行傳向國有銀行發放2000億人民幣低息貸款作為第一步

報道指，人行首期將向國有商業銀行發放約2000億元人民幣的低息貸款，年利率1.75厘。

報導續指，有關部門希望借此撬動銀行將貸款放大至4倍，達到1萬億元左右。不過，同時引述銀行高層和分析師警告，鑒於銀行從爛尾樓盤很難得到回報，中國央行可能難以達到目標金額。

巴克萊：內房爛尾樓斷供潮極端情況 增2.3萬億不良貸款，可見【下一頁】

相關文章：

【內房危機】內地據報批准成立逾2000億房地產基金

【分析｜碧桂園】拆解碧桂園系暴跌之謎　大行指配股勾起投資者「傷心回憶」

編輯：麥德銘

港股 中國市場 內地物業 中國人民銀行 碧桂園服務（06098） 碧桂園（02007）

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