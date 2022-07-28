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【猴痘症】全球已錄逾1.8萬宗確診 世衛不建議大規模打針

環球社會熱點 13:24 2022/07/28

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猴痘症持續擴散，世界衛生組織（WHO）表示全球累計已錄得逾1.8萬宗確診個案。世衛指98%患者為男性同性戀者，世衛總幹事譚德塞呼籲男性同性戀者減少性伴侶人數。譚德塞又指，世衛現時不建議大規模接種猴痘症疫苗。

世衛列猴痘症為全球衛生緊急事件 美國男同時中新冠 【下一頁】

世衛周三（27日）宣布，全球78個國家及地區有逾1.8萬宗猴痘症確診個案。其中1成患者需入院接受治療。有5人死亡，全部來自非洲。

7成猴痘症個案位於歐洲，美洲則佔25%。

世衛指在病毒本身流行的非洲國家以外，98%患者為男性同性戀者。譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在新聞發布會上強調，全球可以阻止猴痘症疫情，最好的辦法就是降低暴露於病毒的風險。

譚德塞敦促男同性戀者減少性伴侶人數，並和新伴侶交換聯繫方式，以便必要時聯絡跟進。

美首錄2宗兒童猴痘症確診 疑被家人感染 【下一頁】

譚德塞強調任何接觸者都有機會受感染，敦促各國採取行動，降低兒童、孕婦等脆弱群體的感染風險。譚德塞警告外界切勿將猴痘症污名化，指做法或阻止患者尋求治療。他形容污名化及歧視如病毒一般危險，或助長疫情傳播。

世衞公共衞生緊急事態計劃執行主任瑞安（Michael Ryan）證實，當局會為猴痘症改名，避免名稱被用作武器或帶來種族主義問題。

世衛目前建議曾與猴痘症患者接觸的高風險人士，包括醫護及有多名性伴侶者接種疫苗。譚德塞指，當局不建議大規模接種猴痘疫苗，強調接種疫苗無助立即預防感染，過程或需數周時間。

他同時透露，目前約有1,600萬劑疫苗可供使用，但大部分仍需數月時間才能分裝入樽，強調需確保所有受影響地區公平地獲得疫苗。

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責任編輯：李俊儀

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