【恒大危機】長實確認入標競購 灣仔中國恒大中心

正處於財務困境的內房中國恒大(03333)，傳以90億元的估值放售灣仔中國恒大中心辦公樓，並於今日截標。本地媒體報道，李嘉誠家族旗艦長實集團(01113)已確認入標競購該項目。長實中午報55.45元，跌0.3%。

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中國恒大中心現傳估值90億元，除低於去年越秀地產（00123）洽購作價約105億元約14.28％，並低於2015年恒大以125億元向華人置業（00127）買入該項目的價格約28％。

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仍然停牌的恒大近期續傳負面消息，外電近日報道一批境外債權人要求獲得有關當地銀行扣押該公司近20億美元的額外資訊，以解釋恒大如何在投資者不知情的情況下抵押這些資金。多名高層亦因有關事件而離職。

至於長實，近年先後出售飛機租賃業務、英國辦公樓項目及英國水務項目權益。主席李澤鉅多次強調在坐擁龐大資金下，會物色收購優質項目的機會。

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