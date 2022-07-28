【人工智能】Google前CEO論AI　開發及使用無規範或構危害

人工智能（AI）技術潛力無限，應用範圍甚廣且相當多元化。Google前行政總監（CEO）在「2022 阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）」中，將AI技術與核武器相提並論，更直言AI開發及使用沒有規範，日後或出現實在的危害。

【機械人意外】俄羅斯國際象棋賽意外 機械人夾斷7歲男童手指

Google前行政總監（CEO）Eric Schmidt上周五在阿斯本研究所（Aspen Institute）舉行的「2022 阿斯本安全論壇」，回顧其在Google任職時的工作，和分享對近20年來科技發展的看法。

Schmidt指，對過去20年其科技工作所帶來的影響力，他當時的看法太過「天真」，現在清楚知道當中的數據和資訊的影響力「非常強大」。呼籲政府和其他組織應該對這些技術施加更多壓力，以確保每個人對科技的「價值觀」保持一致。

期間，他又將AI與核武器進行比較，認為現時AI技術發展和應用沒有適當規範，容易令國家之間產生猜疑。在不久的未來，美國和中國或需要就AI協議進行談判，以防止強國之間用AI相互毀滅。

AI爭議一直存在，除了討論AI會否完成取代人手工作外，AI的自主意識及其帶來的危險性亦必受爭議。早前，就有Google的軟件工程師聲稱其AI已經具備自我意識和感知能力，但期後遭Google否認並將其解僱；在俄羅斯一場機械人與人類的國際象棋公開賽中，更有選手疑因違反安全規則，遭AI機械人夾斷手指。

【eye AI機械人】香港電訊推教育機械人攻親子市場 學STEM及編程增兩文三語能力

【人工智能】Meta開發「Fact Check」AI 驗證維基百科資料準確性

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：