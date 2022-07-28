【烏克蘭戰爭】G7擬12月5日前 實施俄石油價格上限

七國集團（G7）早前提出，會商討行動進一步限制俄羅斯透過出售石油取得戰爭資金。路透社引述西方官員消息指，G7的目標是於12月5日前實施對俄羅斯石油設定上限價格，與歐盟的制裁措施同步。

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G7上月表示將考慮針對俄羅斯原油設定價格上限，希望可遏制俄羅斯利用石油收入作為維持戰爭的資金。

歐盟對俄羅斯原油實施海上禁運的制裁措施，將於今年12月5日生效。路透社引述西方官員消息指，G7的目標是與歐盟制定的時間保持一致，希望確保俄羅斯石油價格上限機制能同時生效。

而路透社引述G7官員指，G7已收到部分亞洲國家的消息，指他們有興趣加入聯盟或進一步了解價位，希望加強與俄未來談判時的影響力。因此G7將會公開價格上限。

據悉，中國和印度對最大限度降低石油進口成本的想法很感興趣，主要因為他們擔心經常補貼零售價格和通脹對預算的影響。

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G7希望價格上限設定在高於俄羅斯生産成本的水平，刺激俄方繼續開採原油，但價格也會遠低於目前過高的市場價格。

G7認為歐盟的制裁將會禁止與俄石油貿易相關的一切金融服務，包括保險、再保險和運輸等方面的融資，俄羅斯將難以在其餘地區出售原油。

一旦歐盟的禁運措施於12月生效，俄羅斯就只能同意下調價格以維持收入，或者面對幾乎沒有收入的困境。

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責任編輯：鄭錦玲