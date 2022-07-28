【業績｜零售股】利福國際上半年轉蝕4.75億元、單計投資內房輸4.4億　尖沙咀SOGO銷售額大跌22%

▲ 【業績｜零售股】利福國際上半年由盈轉虧蝕4.75億元 尖沙咀崇光銷售額大跌22%、投資內房仍輸逾4億元

經營SOGO崇光百貨的利福國際 （01212） 公布，上半年由盈轉虧蝕4.75億元，相較去年賺2.2億元，而收入跌12.8%至9.27億元，每股虧損0.317元。利福國際半年虧損主要受累於金融投資投資虧損4.55億元，當中絕大部分是投資內房股票和債券帶來。

集團指，由於本地第五波新冠疫情及因而實施的限制社交距離措施對經濟活動造成沉重打擊，集團店舖的顧客人流大幅減少，百貨店業務收入較去年同期減少12.8% 至9.27億元，而自營、銷售後訂單及特許專櫃銷售交易產生的總銷售所得款項則減少11.7%至25.1億元。

集團期內收入減少主要是由於自營銷售下跌約11.8%，以及來自銷售後訂單及特許專櫃銷售之佣金收入減少約15.7%所致，而來自倫敦商業物業之租金收入約為5650萬元。整體毛利率由2021年的73.3%輕微下降至72.4%。

尖沙咀崇光銷售額大跌22% 銅鑼灣店由跌35%變跌10%

銅鑼灣崇光旗艦店銷售額在第一季度按年暴跌35%，但因促銷活動得以適時實行，上半年的跌幅收窄至只有10.3%，而去年同期則為增長8.2%。至於尖沙咀崇光，因缺乏遊客消費及本地消費意欲低迷， 消費券計劃的短期刺激僅提供有限支持，因此，上半年的銷售額大跌22%，而去年同期則按年增加6.8%。

投資內房輸超4億

另外，集團的金融投資錄得投資虧損4.55億元，而去年同期則為投資收益8750萬港元及匯兑虧損1.3億元，相比去年同期為1230萬元。其中，約4.44億元乃來自持有之若干由中國內地房地產開發集團發行之股本及債務證券公平值變動的未變現虧損。

對下半年持悲觀態度 籲政府再推措施刺激經濟

展望未來，由於近期本地新冠感染個案回升，對香港經濟復甦帶來重重壓力，令香港期待已久的邊境重新開放前景蒙上陰影，集團對下半年香港零售業仍抱持悲觀態度。再者，隨著地緣政治緊張局勢加劇及供應鏈持續中斷，全球經濟前景轉差，加上為抑制通脹飆升而實施的貨幣緊縮政策，將進一步削弱商業信心及抑制消費者消費。

集團又指，儘管香港政府在下半年將繼續完成第二階段的消費券計劃，希望透過推出其他刺激措施， 以支持本地需求及振興本地經濟。

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