【業績│地產股】恒隆上半年基本純利微升0.8%至22億元、中期息0.18元　銅鑼灣和中環零售組合收入跌9%

▲ 【業績│地產股】恒隆上半年基本純利微升0.8%至22億元、中期息維持0.18元 內地物業組合續成增長動力

恒隆地產 （00101） 上半年基本純利按年增加0.8%至22.17億元，列帳純利則減少12.8%至19.48億元，每股中期息維持0.18元。恒隆預期，內地物業組合將繼續成為強勁的增長動力，並繼續物色機會，通過資產優化計劃及資金回收舉措來提高香港物業組合的財務表現。

期內收入增長6.6%至53.02億元。營業溢利微升2%至37.08億元，物業租賃收入增0.2%至49.86億元，期內錄得物業銷售收入3.16億元。

內地租賃收入以人民幣計增加1%

內地物業組合的租賃收入按人民幣計值增加1%，或按港元計值增加2%，抵銷了香港物業組合4%的跌幅。恒隆指，上海恒隆廣場及上海港匯恒隆廣場在上海經歷兩個月的疫情防控措施後，表現迅速恢復到接近2021年的水平，但上半年收入分別仍跌17%及2%。內地商場組合的收入下跌1%。因防疫措施收緊，次高端商場的收入減少2%，而高端商場則錄 得 1%的收入跌幅。

香港的零售物業組合收入下跌3%

香港物業組合收入跌4%至16.19億元，營業溢利則收減6%至13.06億元，租賃邊際利潤率81%。租戶銷售額微升1%。受租金下調影響，香港的零售物業組合收入下跌3%至9.51億元。

受減租和為租戶提供租金寬減的影響，銅鑼灣和中環零售組合收入跌9%，租出率下跌4個百分點至94%。位於港島東的康怡廣場及九龍東的淘大商場為社區購物商場，收入均與去年持平。

皓日銷售收入料2023年入賬

恒隆指，品牌首個項目武漢「恒隆府」的預售推廣活動已於7月展開，公開銷售時間須視乎市場情況評估。香港物業銷售方面，皓日（The Aperture）自2021年12月推出以來已售出超過40%的可銷售單位，其收入預期將於2023年交易完成後確認入賬。

美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P，即睇【ET財智Talk】

相關文章：【恒大危機】恒大放售灣仔中國恒大中心商廈 長江實業集團確認已入標

相關文章：【恒隆101】恒隆地產旗下無錫恒隆廣場引入希爾頓格芮精選酒店品牌 料於2024年下半年開業

編輯：陳韻妍