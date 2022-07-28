  • 33°C
香港時間 : 2022728日 (四) 13:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黑客攻擊】地緣政治衝突加劇網絡犯罪　全球惡意軟件攻擊數量升11%

科技 13:00 2022/07/28

分享：

分享：

勒索軟件攻擊的前11個國家中，就有7個位於歐洲，分別是英國、意大利、德國、荷蘭、挪威、波蘭和烏克蘭。（法新社）

在網絡軍備競賽中，網絡安全和地緣政治一直是密不可分。勒索軟件威脅情報出版商SonicWall報告指出，自俄烏戰事發生以來，網絡犯罪明顯增加，上半年的全球惡意軟件攻擊數量就錄得28億次，按年升11%，也是近三年首次上升。

【網絡監管】騰訊針對內地未成人暑假打機 啟動兩個月專項行動

《SonicWall 網絡威脅報告》提到，地緣政治衝突正影響網絡犯罪格局，全球惡意軟件數量增加11%，物聯網惡意軟件數量增加77%，加密威脅增加132%，並且勒索軟件數量也發生了地理變化。

SonicWall行政總裁Bill Conner表示，在過去六個月裡，網絡戰的前線已經發生了變化。根據數據顯示，雖然今年上半年全球勒索軟件數量減少了23%，但歐洲勒索軟件數量卻增加了63%。就數量而言，勒索軟件攻擊的前11個國家中，就有7個位於歐洲，分別是英國、意大利、德國、荷蘭、挪威、波蘭和烏克蘭。

金融部門網絡攻擊急劇攀升

此外，黑客針對金融部門的網絡攻擊也急劇攀升，當中惡意軟件數量增加100%，勒索軟件數量激增243%，而加密威脅也增加269%。

【網絡安全】釣魚攻擊猛增266%　微軟、Facebook最常被冒名濫用

SonicWall新興威脅專家Immanuel Chavoya 指出，黑客比以往更努力領先於網絡安全行業，而且與他們所針對的許多企業不同，黑客組織通常都不缺乏技能、動力、專業知識和資金。因此呼籲網絡安全主管必須具備所有必需的工具和技術，以主動檢測和補救針對其業務日益複雜和有針對性的威脅。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【WhatsApp】WhatsApp動態新功能搶先曝光　或加入8款即時反應Emoji
2022/07/20
【WhatsApp】WhatsApp動態新功能搶先曝光　或加入8款即時反應Emoji
【用戶私隱】關注跨境數據流通　Google支持發展共通框架
2022/07/21
【用戶私隱】關注跨境數據流通　Google支持發展共通框架
【網絡安全】中國公安「淨網」行動　5年處罰16.2萬間互聯網企業
2022/07/25
【網絡安全】中國公安「淨網」行動　5年處罰16.2萬間互聯網企業
【學界數碼化】企業雲端運算供應商夥學界改善分析　支援不同學習需求
2022/07/25
【學界數碼化】企業雲端運算供應商夥學界改善分析　支援不同學習需求

你可能感興趣

【WhatsApp】WhatsApp動態新功能搶先曝光　或加入8款即時反應Emoji
13:18 2022/07/20
【WhatsApp】WhatsApp動態新功能搶先曝光　或加入8款即時反應Emoji
【用戶私隱】關注跨境數據流通　Google支持發展共通框架
16:39 2022/07/21
【用戶私隱】關注跨境數據流通　Google支持發展共通框架
【網絡安全】中國公安「淨網」行動　5年處罰16.2萬間互聯網企業
16:00 2022/07/25
【網絡安全】中國公安「淨網」行動　5年處罰16.2萬間互聯網企業
網絡保安 勒索 網絡戰 物聯網 德國 波蘭 烏克蘭 荷蘭 挪威 歐洲

下一篇文章

【太空科技】3D打印低成本衛星用傳感器　加速研究氣候變化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【數碼轉型】SD-WAN解決方案　簡化網絡的複雜性及降低營運成本
【數碼轉型】SD-WAN解決方案　簡化網絡的複雜性及降低營運成本
【Switch Sports】Switch Sports足球、排球遊戲更新　增私人連線對戰＋新玩法
【Switch Sports】Switch Sports足球、排球遊戲更新　增私人連線對戰＋新玩法
【尋找丟失Bitcoin】英國工程師預計斥9千萬挖掘　出動機械狗尋Bitcoin
【尋找丟失Bitcoin】英國工程師預計斥9千萬挖掘　出動機械狗尋Bitcoin
【IG抖音化】藝人、網紅公開連署反IG抖音化　負責人Twitter現身解釋
【IG抖音化】藝人、網紅公開連署反IG抖音化　負責人Twitter現身解釋
【VR遊戲】 PS5 VR2 新功能發布　增透視影像及自訂空間功能
【VR遊戲】 PS5 VR2 新功能發布　增透視影像及自訂空間功能
【人才難求】5招滿足員工期望　增加員工體驗
【人才難求】5招滿足員工期望　增加員工體驗
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款