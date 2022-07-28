【黑客攻擊】地緣政治衝突加劇網絡犯罪　全球惡意軟件攻擊數量升11%

▲ 勒索軟件攻擊的前11個國家中，就有7個位於歐洲，分別是英國、意大利、德國、荷蘭、挪威、波蘭和烏克蘭。（法新社）

在網絡軍備競賽中，網絡安全和地緣政治一直是密不可分。勒索軟件威脅情報出版商SonicWall報告指出，自俄烏戰事發生以來，網絡犯罪明顯增加，上半年的全球惡意軟件攻擊數量就錄得28億次，按年升11%，也是近三年首次上升。

【網絡監管】騰訊針對內地未成人暑假打機 啟動兩個月專項行動

《SonicWall 網絡威脅報告》提到，地緣政治衝突正影響網絡犯罪格局，全球惡意軟件數量增加11%，物聯網惡意軟件數量增加77%，加密威脅增加132%，並且勒索軟件數量也發生了地理變化。

SonicWall行政總裁Bill Conner表示，在過去六個月裡，網絡戰的前線已經發生了變化。根據數據顯示，雖然今年上半年全球勒索軟件數量減少了23%，但歐洲勒索軟件數量卻增加了63%。就數量而言，勒索軟件攻擊的前11個國家中，就有7個位於歐洲，分別是英國、意大利、德國、荷蘭、挪威、波蘭和烏克蘭。

金融部門網絡攻擊急劇攀升

此外，黑客針對金融部門的網絡攻擊也急劇攀升，當中惡意軟件數量增加100%，勒索軟件數量激增243%，而加密威脅也增加269%。

【網絡安全】釣魚攻擊猛增266% 微軟、Facebook最常被冒名濫用

SonicWall新興威脅專家Immanuel Chavoya 指出，黑客比以往更努力領先於網絡安全行業，而且與他們所針對的許多企業不同，黑客組織通常都不缺乏技能、動力、專業知識和資金。因此呼籲網絡安全主管必須具備所有必需的工具和技術，以主動檢測和補救針對其業務日益複雜和有針對性的威脅。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢