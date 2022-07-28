碧咸嫂傳不滿大仔親外家婆媳不和 新抱出片宣示主權

英國著名前球星碧咸大仔Brooklyn與美國女演員Nicola Peltz結婚至今，屢次傳出碧咸嫂與Nicola婆媳不和傳聞。Nicola最近發布一段影片，Brooklyn放棄與家人度假，反而選擇出席Nicola家庭派對及聚會，更公開感謝Nicola祖母讓他加入這個家族。

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據悉，碧咸（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）出席Brooklyn婚禮時，未有被安排坐在主家席而感到不滿，而Nicola家族卻與新娘和新郎同坐，認為婚禮只圍繞女方家族。

《每日郵報》引述消息人士指，碧咸夫婦認為整個婚禮就像由女方家庭的女兒及兒子，在兩人的物業內演講。

Nicola與奶奶維多利亞以往會互相讚好Instagram相片及留言，如今幾乎零互動。維多利亞過往曾經在3個月内讚好Nicola於Instagram的25則帖文，但過去兩個月以來卻零讚好。

碧咸一家早前在歐洲遊艇上度假，網民發現獨缺大仔Brooklyn身影，紛紛揣測Brooklyn去向。而Nicola最近卻發布一條影片，網民發現Brooklyn放棄與家人度假，反而參與Nicola家族聚會，Brooklyn更親自為94歲的Nicola祖母朗讀生日卡，關係融洽。

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影片顯示Brooklyn向Nicola祖母祝賀生日快樂，稱很榮幸來到這裡為她慶祝生日，感謝她讓自已加入這個「華麗家庭」（gorgeous family），然後與她擁抱。

不少網民認為，Nicola的影片在「宣示主權」以炫耀丈夫忠誠，表明Brooklyn與自己家人關係親密。兩人結婚至今，Nicola從未參與碧咸家庭聚會，使她與奶奶不和傳聞甚囂塵上。

責任編輯：郭麗明