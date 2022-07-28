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【最優惠利率】HSBC滙豐、中銀香港最優惠利率維持於5厘　渣打香港最優惠利率維持於5.25厘

宏觀解讀 16:36 2022/07/28

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【最優惠利率】HSBC滙豐、中銀香港最優惠利率維持於5厘　渣打香港最優惠利率維持於5.25厘

美國再度加息0.75厘，港銀繼續不加P。本港銀行龍頭滙豐，以及同系的恒生銀行 （00011） 公布，維持港元最優惠利率（P）於5.0%不變。滙豐上一次調整最優惠利率（P）已是2019年11月1日，當時滙豐減息12.5點子。

滙豐及恒生銀行港元儲蓄存款戶口利率維持不變，5000元以上年利率均為0.001%，另外，全面理財總值達100萬元或以上的額外年利率維持0.001%。

中銀香港 （02388） 亦宣布，港元最優惠利率及活期儲蓄存款利率維持不變，分別為年利率5厘及0.001厘。每日戶口存款結餘3000元及以上，年利率為0.001%，若活存每日戶口結餘在100萬元或以上，可享額外年利率 0.001%。

渣打銀行（香港）宣布，港元最優惠貸款利率維持不變於年息5.25厘，港元儲蓄戶口利率亦維持不變。

雖然滙豐、渣打香港維持港元儲蓄存款利率不變，但兩行最新宣布上調美元存款利率，較港元存息高水，可見【下一頁】

1個月HIBOR連升11天 報1.38435厘 連續2天升穿H按2.5厘封頂息率，可見【下一頁】

兩幅圖看HIBOR過去一年半變化 H按封頂息調整後最新壓力測試要求，可見【下一頁】

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記者：麥德銘、胡學能

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港股 銀行 貨幣政策 定期存款 加息 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 渣打集團（02888） 中銀香港（02388）

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