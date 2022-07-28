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【TSLA】Google聯合創辦人布林前妻發聲明否認與馬斯克有染、稱報道誹謗　WSJ：堅持報道

Hot Talk 11:58 2022/07/28

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【TSLA】Google聯合創辦人布林前妻發聲明否認與馬斯克有染、稱報道誹謗　WSJ：堅持報道

外電周日報道，Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）介入Google創辦人之一布林（Sergey Brin）婚姻，導致布林年初提出離婚。繼馬斯克周一反駁報道是「胡說」後，布林前妻Nicole Shanahan亦發聲明，否認與馬斯克有染，並稱報道有誹謗性質。

馬斯克否認搭上Google聯合創辦人布林前妻【下一頁】

Nicole Shanahan聲明：「毫無疑問，任何關於Nicole Shanahan與埃隆馬斯克有染的說法不僅是徹頭徹尾的謊言，而且是誹謗。（Make no mistake， any suggestion that Nicole had an affair with Elon Musk is not only an outright lie but also defamatory.）」

《華爾街日報》則表示，「我們對消息充滿信心，堅持我們的報道。（We are confident in our sourcing， and we stand by our reporting.）」

Twitter上季虧損擴3倍至2.7億美元　收入倒退歸咎馬斯克【下一頁】

《華爾街日報》周日引述不具名消息指，近月布林退出投資多家馬斯克企業，但沒有引述所涉公司和金額，更指布林年初與太太提出離婚前數周，他得悉馬斯克和Shanahan有過短暫的婚外情。報道聲稱，馬斯克曾在布林面前單膝跪下（dropped to one knee ）向對方道歉並求寬恕，而布林當場接受但雙方未再有定期交談。

相關文章：【TSLA】馬斯克預告Tesla將免費配置一新應用　未來所有Tesla都可以唱K？

相關文章：【TWTR】Twitter︰第二季招聘速度明顯放緩　如期於9月召開股東會表決馬斯克收購計劃

編輯：陳韻妍

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美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 婚外情 馬斯克 誹謗 Google Tesla

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