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【港元拆息】1個月HIBOR連升11天　報1.38435厘　連續2天升穿H按2.5厘封頂息率

股市 11:49 2022/07/28

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美國聯儲局宣布加息0.75厘。據香港銀行公會港元拆息（HIBOR）資料，與樓按相關的1個月HIBOR連升11天，最新報1.38435厘，較昨日高0.07494厘，是2020年4月27日後最高，且連續第2日升穿H按2.5厘封頂息率。

以目前H按利息大多以「H+1.3厘」計息、上限以P-2.5厘或P-2.75厘（視乎銀行所訂P水平），實際H按付息上限為2.5厘，最新港元拆息反映絕大部分H按業主都會以「封頂息」支付樓按。

短期拆息個別發展，隔夜HIBOR報1厘，較昨日升0.08649厘。長息全線上升，當中反映銀行資金成本的3個月HIBOR報2.19161厘，升0.05006厘。

中原按揭：P今季內具備條件上調

中原按揭董事總經理王美鳳表示，美國聯邦基金利率在今次加息後已達2.25%至2.5%，以往加息周期當聯邦基金利率升至2%水平，港P已出現上調；預期當本港銀行結餘再顯著縮減，尤其跌至低於千億元水平，以及1個月拆息逐步升穿1.5厘至邁向2厘水平，P最快於第3季內已具備條件上調，由於銀行一般不會單邊加P而是上調存貸息率，尤以具指標性的大型銀行亦會顧及上調存息的成本上升壓力，故此實際加P時間及幅度視乎銀行衡量資金成本而定，估計本港按息年底仍較大機會處於3%附近水平，在過往歷史仍屬低水平。

7月28日 最新港元拆息 按日變化
隔夜 1.00000 +0.08649
1星期 1.30423 -0.04077
2星期 1.30423 -0.00077
1個月 1.38435 +0.07494
2個月 1.65125 +0.04857
3個月 2.19161 +0.05006
6個月 2.89304 +0.05459
12個月 3.57691 +0.05602

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記者：胡學能

拆息 港元 H按 香港銀行公會

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