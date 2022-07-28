▲ 【財經小知識】何謂金管局基本利率？等同香港加息嗎？

美國進入加息周期，每逢美國聯儲局宣布加息，翌日早上金管局就會宣布上調「基本利率」，但基本利率和港人常聽到的最優惠利率（P）、港元銀行同業拆息（HIBOR）有何分別？基本利率上升是否代表香港加息？

技術上，基本利率上調當然代表香港「加息」，但更重要是看清這利率用途。先看金管局說法：

基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。 目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。

金管局的解釋又涉及「貼現窗」、「回購交易」等概念，需要進一步理解。

「貼現窗」是甚麼窗？

金管局實質上具有香港中央銀行角色，作為所有銀行借款的最後支柱，「貼現窗」是金管局為銀行提供短期流動資金的窗口。當銀行每日結算時，發現流動資金不足夠時，可以利用「外匯基金票據或債券」作抵押，向金管局借取隔夜港元流動資金，繼而與銀行同業結算。

若短期資金出現缺口時，大部分銀行都會與同業進行拆借，當中計息的利率就是「港元銀行同業拆息HIBOR」。由於HIBOR低於「基本利率」，貼現窗不是銀行最主要的流動資金拆借來源，但個別銀行未必可在短時間從同業籌足資金，貼現窗成為借代品。

固此，基本利率上調反映貼現窗成本增加，與市民借貸會用的HIBOR以至P有所不同。香港銀行一般會以整體流動性、利息水平整體評估HIBOR和P水平，基本利率與兩者沒有直接因果關係。

外匯基金票據又是甚麼？

▲ 「外匯基金票據或債券」和「銀行體系總結餘」都是香港基礎貨幣組成部分（金管局2022年3月的半年度報告圖片)

上述提及的「外匯基金票據或債券」又是如何出現呢？外匯基金票據及債券是金管局發行的港元債務證券，屬於香港特別行政區政府記入外匯基金帳目內的直接、無抵押及無條件的一般負債，與政府所有其他無抵押負債享有同等權益。

更重要是，「外匯基金票據或債券」和「銀行體系總結餘」都是香港基礎貨幣組成部分，由於外匯基金票據或債券存入外匯基金帳目內，與銀行體系總結餘在銀行間直接流通不同。

換言之，金管局可以利用發行更多外匯基金票據或債券，令銀行體系總結餘減少，可以作為推高港元拆息的間接手段。與此相反，若銀行總結餘大跌，金管局可利用贖回票據，令總結餘金額上升。

據金管局今年3月的《貨幣與金融穩定情況半年度報告》，總結餘及外匯基金票據及債券總規模逾1.5萬億港元。

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記者：麥德銘