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【退休理財】永明金融：4成人希望60歲前退休　籲市民畢業後立刻開始規劃退休

Hot Talk 11:38 2022/07/28

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【退休理財】永明金融：4成人希望60歲前退休　籲市民畢業後立刻開始規劃退休

永明金融公布最新一期「永明金融退休掌控力指數」，指數較去年上升4.8至61.1，反映港人對退休計劃的掌控力提升。人壽及康健業務總經理楊娟指，理想退休年齡有年輕化趨勢，有40%受訪者表示希望於60歲前退休，較去年多7個百分點。她建議，市民讀書畢業後便應立刻開始規劃退休，以達到60歲前退休目標。

仍有過半人看好未來投資前景

首席客戶及市務總監馮震宇表示，有70%受訪者看好未來12個月投資前景，主要原因為「經濟活動恢復」和「疫情逐步受控」，分別有65%和63%。另外有88%人指，因外圍因素影響而偏向短至中期理財目標。

ESG產品受歡迎、未來會主打保障型產品

他亦提到，有73%受訪者對ESG投資有興趣，當中有98%會在12個月內投資ESG相關理財產品。楊娟表示，疫情後市民對風險管理的概念增加，公司於今年4月推出首個ESG概念儲蓄產品，市場反應熱烈，預計在下半年亦會主打人壽和醫療類型的產品。

馮震宇續指，有71%受訪者認為跨境保險通有助提升他們在大灣區退休的意欲，雖然公司未有暫未有保險通，但將會提供相關醫療產品，以內地現有的社保通為基礎作進一步融入。

88%受訪者家用中位數為每月5000元

「永明金融退休掌控力指數」調查於2022年6月2日至14日以網上問卷形式訪問1000名年齡介乎30至45歲人士，結果顯示港人在「情報掌控」、「行動掌控」，以及「正面經驗掌控」三個範疇均較去年有所進步，當中「正面經驗掌控」整體表現均較其他兩項突出，得分依次為60.2、60.9及62.5。

調查結果亦指出，有88%受訪者視父母為個人退休規劃的一部分，而他們現時給予父母家用的中位數為每月5000元，53%表示退休後仍會繼續向父母支付全額家用。

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實習記者：張巧怡

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