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【恒大危機】長實確認入標競投「灣仔中國恒大中心商廈」　內房午後走強

股市 13:10 2022/07/28

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【恒大危機】恒大放售灣仔中國恒大中心商廈　長江實業集團確認已入標

中國恒大 （03333） 財困問題仍未解決，並正尋求出售物業以套現，據本報地產版消息指，恒大正標售灣仔中國恒大中心全幢商廈，市場估值約90億元，並於今日截標。長江實業集團 （01113） 周四中午公布，確認已入標「灣仔告士打道38號中國恒大中心」項目。

中國恒大去年曾放售物業，市傳越秀 （00123） 曾以約100億元洽購，惟最終未成事。

港資發展商出手入標競投內房資產，連同中午傳出內地政府擬希望銀行提供最高1萬億元人民幣助發展商完成「爛尾樓」。內房股下午股價走強，碧桂園 （02007） 最新倒升3%，暫報3.24元；龍湖集團 （00960） 也由最多跌半成，最新轉升。

內地政府據報要求銀行提供1萬億貸款助內房完成「爛尾樓」，可見【下一頁】

恒大物業134億元人民幣存款「被回流」母企【下一頁】

市場人士指出，恒大本月委託測量師行，標售其總部大廈中國恒大中心。灣仔恒大中心物業坐落於灣仔告士打道，恒大數年前購入自用，惟近一年多集團遇上財困，有需要出售資產以套現。項目獲本地財團及內房研究，估計物業市值約90億元，按總樓面34.5萬平方呎計，呎價約2.6萬元。據悉，目前恒大中心出租率逾8成，除了恒大自用樓面外，亦有保險等租戶。

去年8月市場傳出中國恒大積極套現，擬出售灣仔總部中國恒大中心，市值料逾百億元，更傳出獲國企越秀地產以約100億元洽購，並洽談至最後階段，惟最終越秀董事會否決有關建議。

更多【內房危機】消息    

相關文章：【恒大3333】恒大物業134億元人幣存款被強制執行　恒大新CEO：集團獲該質押相關貸款用於營運及還債、積極探討考慮解決佔款問題

相關文章：【內房危機】恒大據報本周內宣佈債務重組計劃

美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P，即睇【ET財智Talk】

編輯：陳韻妍

長實集團（01113） 港股 越秀地產（00123） 中國恒大（03333） 內地物業 恒大 灣仔 商廈 越秀

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