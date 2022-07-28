▲ 【恒大危機】恒大放售灣仔中國恒大中心商廈 長江實業集團確認已入標

中國恒大 （03333） 財困問題仍未解決，並正尋求出售物業以套現，據本報地產版消息指，恒大正標售灣仔中國恒大中心全幢商廈，市場估值約90億元，並於今日截標。長江實業集團 （01113） 周四中午公布，確認已入標「灣仔告士打道38號中國恒大中心」項目。

中國恒大去年曾放售物業，市傳越秀 （00123） 曾以約100億元洽購，惟最終未成事。

市場人士指出，恒大本月委託測量師行，標售其總部大廈中國恒大中心。灣仔恒大中心物業坐落於灣仔告士打道，恒大數年前購入自用，惟近一年多集團遇上財困，有需要出售資產以套現。項目獲本地財團及內房研究，估計物業市值約90億元，按總樓面34.5萬平方呎計，呎價約2.6萬元。據悉，目前恒大中心出租率逾8成，除了恒大自用樓面外，亦有保險等租戶。

去年8月市場傳出中國恒大積極套現，擬出售灣仔總部中國恒大中心，市值料逾百億元，更傳出獲國企越秀地產以約100億元洽購，並洽談至最後階段，惟最終越秀董事會否決有關建議。

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