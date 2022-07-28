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【恒大危機】恒大據報放售灣仔中國恒大中心商廈　去年曾擬以100億元向越秀放售未成事

股市 11:24 2022/07/28

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【恒大危機】恒大據報放售灣仔中國恒大中心商廈　去年曾擬以100億元向越秀放售未成事

恒大 （03333） 財困問題仍未解決，並正尋求出售物業以套現，消息指，恒大正標售灣仔中國恒大中心全幢商廈，市場估值約90億元。據了解，去年恒大曾放售物業，市傳越秀 （00123） 曾以約100億元洽購，惟最終未成事。

恒大物業134億元人民幣存款「被回流」母企【下一頁】

市場人士指出，恒大本月委託測量師行，標售其總部大廈中國恒大中心。灣仔恒大中心物業坐落於灣仔告士打道，恒大數年前購入自用，惟近一年多集團遇上財困，有需要出售資產以套現。項目獲本地財團及內房研究，估計物業市值約90億元，按總樓面34.5萬平方呎計，呎價約2.6萬元。據悉，目前恒大中心出租率逾8成，除了恒大自用樓面外，亦有保險等租戶。

去年8月市場傳出中國恒大積極套現，擬出售灣仔總部中國恒大中心，市值料逾百億元，更傳出獲國企越秀地產以約100億元洽購，並洽談至最後階段，惟最終越秀董事會否決有關建議。

更多【內房危機】消息    

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港股 越秀地產（00123） 中國恒大（03333） 內地物業 恒大 灣仔 商廈 越秀

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