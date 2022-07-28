【拜登確診】兩日檢測呈陰性結束隔離 呼籲民眾打針

美國總統拜登上周宣布確診新冠肺炎，外界關注其健康狀況。拜登連續兩日新冠檢測結果呈陰性，周三（27日）宣布康復及正式結束隔離。拜登比較自己與之前確診的前總統特朗普染疫期間狀況，呼籲美國民眾接種新冠疫苗。

拜登視像會議發言仍咳嗽 豎拇指形容狀態 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周二（26日）晚上及周三早上的新冠檢測結果皆呈陰性，周三正式結束隔離。拜登在白宮發表演説，為拜登自確診後首次公開露面。

拜登表示他的病徵十分輕微，恢復得很快和感覺很好。拜登指整個隔離過程中都未受干擾，能如常履行職責。

白宮醫生Kevin O'Connor同日發表備忘錄，透露拜登一直無出現發燒情況，已經無需再服用撲熱息痛藥物。拜登自上周四（21日）確診以來，僅出現咳嗽、喉嚨痛及全身痠痛的輕微病徵，且情況一直穩定有改善。

但他指拜登仍需佩戴口罩，並和身邊工作人員保持社交距離，亦需定期接受檢測以觀察是否有反彈情況。

拜登確診新冠肺炎 症狀非常輕微 【下一頁】

拜登同時亦提及特朗普（Donald Trump）的確診經歷，指對方確診後需乘直升機前往醫療中心，病情十分嚴重。但他卻能在白宮辦公室繼續工作5日，區別在於他已接種疫苗。

拜登表示現時已有疫苗加強劑、居家測試劑及有效治療方法，有助克服對新冠肺炎的恐懼，而任何人都可以輕易獲取這些工具。

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責任編輯：李俊儀