  • 33°C
香港時間 : 2022728日 (四) 12:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拜登確診】兩日檢測呈陰性結束隔離 呼籲民眾打針

環球社會熱點 11:22 2022/07/28

分享：

分享：

美國總統拜登上周宣布確診新冠肺炎，外界關注其健康狀況。拜登連續兩日新冠檢測結果呈陰性，周三（27日）宣布康復及正式結束隔離。拜登比較自己與之前確診的前總統特朗普染疫期間狀況，呼籲美國民眾接種新冠疫苗。

拜登視像會議發言仍咳嗽 豎拇指形容狀態 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周二（26日）晚上及周三早上的新冠檢測結果皆呈陰性，周三正式結束隔離。拜登在白宮發表演説，為拜登自確診後首次公開露面。

拜登表示他的病徵十分輕微，恢復得很快和感覺很好。拜登指整個隔離過程中都未受干擾，能如常履行職責。

白宮醫生Kevin O'Connor同日發表備忘錄，透露拜登一直無出現發燒情況，已經無需再服用撲熱息痛藥物。拜登自上周四（21日）確診以來，僅出現咳嗽、喉嚨痛及全身痠痛的輕微病徵，且情況一直穩定有改善。

但他指拜登仍需佩戴口罩，並和身邊工作人員保持社交距離，亦需定期接受檢測以觀察是否有反彈情況。

拜登確診新冠肺炎 症狀非常輕微 【下一頁】

拜登同時亦提及特朗普（Donald Trump）的確診經歷，指對方確診後需乘直升機前往醫療中心，病情十分嚴重。但他卻能在白宮辦公室繼續工作5日，區別在於他已接種疫苗。

拜登表示現時已有疫苗加強劑、居家測試劑及有效治療方法，有助克服對新冠肺炎的恐懼，而任何人都可以輕易獲取這些工具。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【拜登確診】視像會議發言仍咳嗽 豎拇指形容狀態
2022/07/23
【拜登確診】視像會議發言仍咳嗽 豎拇指形容狀態
拜登確診新冠肺炎 症狀非常輕微
2022/07/21
拜登確診新冠肺炎 症狀非常輕微
通脹重創鄉村地區 美國人寧願搬返市區住
2022/07/26
通脹重創鄉村地區 美國人寧願搬返市區住
耶倫認美國經濟有放緩 衰退非必然
2022/07/25
耶倫認美國經濟有放緩 衰退非必然
美國農作物今年恐失收 熱浪與乾旱夾擊
2022/07/24
美國農作物今年恐失收 熱浪與乾旱夾擊

你可能感興趣

【拜登確診】視像會議發言仍咳嗽 豎拇指形容狀態
12:27 2022/07/23
【拜登確診】視像會議發言仍咳嗽 豎拇指形容狀態
拜登確診新冠肺炎 症狀非常輕微
22:48 2022/07/21
拜登確診新冠肺炎 症狀非常輕微
通脹重創鄉村地區 美國人寧願搬返市區住
17:14 2022/07/26
通脹重創鄉村地區 美國人寧願搬返市區住
傳染病 疫情 治療 疫苗 拜登 新冠肺炎 口罩 新冠肺炎疫情 醫生 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間12:00）

下一篇文章

【北溪一號】德證輸氣量跌至2成 能源短缺或靠核電
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

菲律賓北部發生7.1級地震 首都馬尼拉有震感（第二版）
菲律賓北部發生7.1級地震 首都馬尼拉有震感（第二版）
烏克蘭民眾聯署要求澤連斯基 授約翰遜做總理
烏克蘭民眾聯署要求澤連斯基 授約翰遜做總理
西班牙視英國為「第三國」 英旅客入境需備逾7000旅費
西班牙視英國為「第三國」 英旅客入境需備逾7000旅費
新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間12:00）
【英揆之爭】女主持突暈倒 辛偉誠卓慧思次場電視辯論中斷
【英揆之爭】女主持突暈倒 辛偉誠卓慧思次場電視辯論中斷
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款