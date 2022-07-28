【太空科技】3D打印低成本衛星用傳感器　加速研究氣候變化

▲ 這款傳感器適用於低成本的立方體衛星，當被用在軌道衛星上時，它就能進行化學分析和測量能量，這將有助天氣預測和監測氣候變化。（MIT）

由於要承受太空環境的極大溫差，航天設備的材料和製作成本一向很昂貴。麻省理工學院（MIT）研發了一款由3D技術打印、用於衛星的等離子體傳感器，不但製作成本低廉，而且可檢測高層大氣中等離子體的化學成分和離子能量的分布。

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採用玻璃陶瓷材料

研究人員使用一種名為「Vitrolite」的可打印玻璃陶瓷材料，來製造這款等離子體傳感器。據悉它比其他常用於等離子體傳感器的材料，如薄膜塗層和矽，更加耐用。MIT指出，Vitrolite可承受攝氏800度高溫而不融化，而同類等離子體傳感器所使用的聚合物，在攝氏400度時就會開始分解。

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MIT提到，這款傳感器適用於低成本的立方體衛星，當被用在軌道衛星上時，它就能進行化學分析和測量能量，這將有助天氣預測和監測氣候變化。

研究人員表示，在太空實驗室組裝等離子體傳感器的成本很高，而且需時數星期；但透過3D打印機和激光切割製造，則只需要數天時間，而且成本也只是數十美元。

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責任編輯：陳卓賢