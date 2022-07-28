【電子支付】麥當勞App增設八達通付款　預告夥八達通推消費券優惠

▲ 即日起麥當勞App增設八達通網上付款功能。（資料圖片）

由即日起麥當勞App增設八達通網上付款功能，冀進一步推動 OMO（Online-Merge-Offline）消費模式。麥當勞更預告，麥當勞App將會聯同八達通，於第二階段消費券發放首日，推出一連串優惠。

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即日起，麥當勞App用戶只需將麥當勞App升級至最新版本，並於手機內安裝八達通App，便可在App內即時使用八達通付款。顧客只需於手機點餐後，選擇八達通為付款方式，八達通App 便會自動啟動，顧客可隨即選擇以實體八達通卡、手機八達通卡或八達通銀包，利用具近場通訊功能(NFC)或已連接八達通流動讀寫器的手機付款。付款成功後顧客便可以到所選擇的麥當勞餐廳取餐。

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香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示：「八達通多年來一直是麥當勞顧客最常用的支付工具之一，是次合作將八達通付款方式擴展至麥當勞App，為不同年齡層的顧客，例如學生、上班族及銀髮族等，提供更全面、更靈活的付款方式，令更多顧客受惠。 」

同時，麥當勞又透露， 適逢第二階段消費券即將於8月7日開始派發，透過八達通卡領取消費券的顧客定必不能錯過留意麥當勞App聯同八達通於8月7 日起攜手推出的一連串優惠及消費回贈。

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責任編輯：葉泳珊