【券商點睇】第二季運營數據顯平淡 新天綠色復甦需時

新天綠色（00956）公布第二季度運營數據，風電發電量按年下跌0.4%至3,651吉瓦時，換言之，4至6月按年增長率分別為9.3%、-7.9%和-2.5%。中泰證券形容最新營運數據略平淡，歸因於期內的風資源偏弱。

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天然氣方面，4月銷售量按年增長16.8%，但是5、6月分別下跌5.6%及4%。第二季銷售量僅升1.7%，其中批發量按年下跌8.5%，主要因疫情波動影響工業用氣需求，以及俄烏衝突導致天然氣上游供應緊張。

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中泰證券預計，第三季情況仍不明朗，該季是風電行業的傳統淡季，惟第四季則有望回暖，因疫情及地緣政治因素將會逐步穩定下來，支持能源需求增長，料全年風電發電量及天然氣銷售量分別上升2.7%及4.3%。該行考慮到風險波動，將目標價由7.31元調低至6.73元，重申「買入」評級。

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撰文：林衛