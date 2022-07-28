【行業點睇】國策大力提油氣勘探開發 油服股受益直接

國家能源局日前召開了2022年大力提升油氣勘探開發力度工作推進會，總結前期工作經驗，分析當前面臨形勢， 研究部署下一步工作。會議要求，牢牢守住油氣戰略安全底綫，以國內油氣增產保供的確定性，來應對外部環境的不確定性。

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國泰君安報告指，今年國際油氣供需持續趨緊，在「增儲上產」保障能源安全的戰略引導下，中國在降低原油對外依存度有所成效。據國家統計局，首6個月全國進口原油按年下降3.1%，全國生產原油增長4%，原油對外依存度由2021年的72%降至71%，預計國內油氣行業將通過落實油氣相關規劃，進一步降低油氣對外依賴程度，提升國家能源安全保障。

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會議又要求，要大力推動海洋油氣勘探開發取得新的突破性進展，提高海洋油氣資源探明程度。 隨着海洋油氣資源勘探開發工作的持續推進， 海洋油氣有望長期作為中國油氣產量和儲量的最主要增長點。國泰君安預計，下半年中國油氣行業在「增儲上產」戰略及會議精神支持下，將進一步加大勘探開發力度及增加上游資本開支，上游勘探、油服板塊將受益，景氣度有望提升，推薦關注。

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撰文：林衛