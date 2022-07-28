【北溪一號】德證輸氣量跌至2成 能源短缺或靠核電

俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）早前宣布，俄羅斯向歐洲供應天然氣的主要管道「北溪一號」下調供應量至總量約20%。德國證實「北溪一號」供應量已下跌，呼籲節約能源。德國更不排除靠核能來填補缺少的能源供應量。

歐盟削用氣唯匈牙利反對 烏批俄減供應圖釀價格恐懼 【下一頁】

Gazprom周三（27日）通過北溪一號（Nord Stream 1）管道的天然氣流量，減至每日3,300萬立方米，佔管道總量約20%。

與北溪一號自上周恢復供應天然氣的過去10日相比，上述輸氣量也下調一半。

根據德國東北部Lubmin天然氣中轉站的網絡數據，當地早上8點至9點期間的輸氣量約為1,700 萬千瓦時（kWh），而早上6點至7點則有超過2,700 萬千瓦時。

與此同時，意大利能源巨頭Eni表示，Gazprom已通知他們周三只能接收約2,700萬立方米的天然氣，低於最近幾天約3,400萬立方米的輸氣量。

Gazprom周一（25日）宣布因技術原因，關閉北溪一號一個渦輪機，即現時僅剩最後一個渦輪機在運作，因此要削減天然氣供應。

德國政府發言人霍夫曼（Christiane Hoffmann）反駁俄方的説法，指渦輪機已完成維修。她批評俄方並無履行合約，指俄方試圖玩權力遊戲（power play）。

【北溪一號】俄減天然氣供應至2成 歐盟削用氣15%達共識（第三版） 【下一頁】

德國的緊急天然氣計劃共分為三階段，德國目前處於第二階段，如無可避免要採用配給制就會邁向最嚴重的第三階段。

德國能源監管機構負責人穆勒（Klaus Mueller）表示，德國仍可避免天然氣短缺，再次呼籲各個家庭和企業節約使用天然氣。

不過德國工業組織警告，企業別無選擇下或只能減產來進一步節能，並警告可能會採用造成更嚴重污染問題的燃料來代替天然氣。

德國曾表示如俄羅斯切斷天然氣供應，德國可延長餘下3座核電站的壽命，這些核電站產能佔總發電量約6%。

德國財長林德納（Christian Lindner）表示，他對使用核能避免電力短缺持開放態度。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲