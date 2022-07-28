▲ 【日日煮】DayDayCook夥Brinc未來3年擬投資過千萬美元予45間食品科技公司

經營烹飪平台及飲食品牌的日日煮（DayDayCook）和風險投資公司Brinc宣布，將在未來3年透過膳意行食品科技企業加速計劃 （Good Food Accelerator Program）向45間食品科技公司投資過千萬美元，從而推動香港的食品科技發展，並協助初創企業將業務拓展至全亞洲。

該計劃主要投資項目包括替代蛋白、新型食品配料、環保包裝物料、創新的食品供應鏈和現代農業技術，並已於本月20日開放新一輪申請。獲錄取加入計劃的初創企業將得到至少20萬美元的初始投資金額。在計劃結束後，表現出色的企業更有申請後續投資的機會。

日日煮創始人兼行政總裁朱嘉盈表示，該項目的願景是在香港建立一個世界級的食品科技生態圈，協助初創企業加速成長並將創新方案和概念轉化成為可以推出市場的產品。

兩周前，DayDayCook放棄特殊目的收購公司（SPAC）合併上市計劃，改以首次公開發行IPO方式，繼續赴美國納斯達克上市。

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