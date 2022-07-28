▲ 【恒大危機】恒大物業134億元人民幣存款「被回流」母企 恒大債權人要求解釋為何無事前披露

中國恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 上周披露，從事物業管理的恒大物業134億元人民幣存款被銀行強制執行的初步報告。中國恒大指出，事件源於恒大物業以定期存款為「第三方公司」存單提供抵押，第三方未能依時還款，令存款被沒收，恒大承認相關貸款資金循第三方轉回中國恒大作營運之用。恒大物業資金「被回流」事件觸發恒大物業境外債權人要求更多解釋，何以在投資者不知情下將大額資金抵押。

恒大上周公布初步報告後，前「打工皇帝」、中國恒大首席執行官夏海鈞、首席財務官潘大榮和另外4名高層被罷免。

華爾街日報報道，一群「恒大最大境外債權人」認為該公司未充分解釋這些資金是如何在沒有向投資者進行任何形式的披露情況下被質押給銀行的，此外除了該公司公開表示資金被扣押外，他們尚未收到任何解釋，他們已要求公司提供更多資訊，以及說明哪些高管對質押負有直接責任，以及該公司具體計劃如何補償他們損失的資金。

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編輯：麥德銘