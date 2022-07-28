【大數據】曼城開發智能頸巾　收集球迷情緒反應數據

▲ 當用家把智能頸巾佩戴於頸上時，就會通過各種傳感器來監測身體的各項健康數據。（曼城官網）

運動員大多會使用可穿戴智能設備如智能手錶等，助監測運動時的身體狀況。曼城足球會（Manchester City Football Club，簡稱曼城）則更進一步，與網絡系統供應商思科（Cisco）合作開發一款智能頸巾，用於收集球迷觀看比賽時的情緒反應數據。

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根據曼城官網資料，該智能頸巾配備了一個PPG傳感器、加速度計（accelerometer）、溫度傳感器（temperature sensor）和皮膚電反應（EDA）傳感器。

測量汗液微小變化 追蹤情緒狀態

當用家把智能頸巾佩戴於頸上時，就會通過以上傳感器來監測身體的各項健康數據，例如測量皮膚汗液的微小變化來確定其壓力水平，同時也能藉此幫助用家追蹤自身的情緒狀態。曼城表示，希望透過獲得關於其球迷的運動、心率和對比賽的情緒反應量化數據，從而更真確地理解球迷的感受。

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據《路透社》報道，曼城已選定部分球迷佩戴智能頸巾，作試點測量之用，並計畫由下個賽季開始，讓全球的曼城球迷都可使用。

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責任編輯：陳卓賢