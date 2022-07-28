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【美國加息】陳茂波：加息對銀行構成風險低

股市 10:59 2022/07/28

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美聯儲宣布加息0.75厘。財政司司長陳茂波今早（28日）表示，美國短短一個半月內加息1.5厘，是41年來首次，而美國經濟動力減弱，將會進一步牽動全球資金流向以至資產價格改變，大部分先進經濟體亦面對高通脹，許多主要央行都加快收緊貨策，持續加息不利於經濟復蘇，加上烏克蘭局勢，令全球經濟前景明顯惡化，政府會密切留意外圍經濟情況。他指，外圍環境持續轉差，在今年餘下時間將會繼續拖累香港出口表現。

他稱，美國持續加息，香港利率無可避免因聯滙制度而趨升，但香港銀行流動性非常穩健，流動充足率158%，高於國際100%的要求，資本充足率20%，亦高於國際8%的要求，5月底壞帳撥備率約0.98%，處於低水平，故美國加息，會否對香港銀行體系造成衝擊、對個別銀行會否造成風險情況，他認為這些風險都非常低。

陳茂波又指，下半年外圍經濟環境轉差，會影響內地對先進經濟體出口，自然亦影響香港出口表現，但疫情若能大致受控，8月的消費券料為香港的消費表現帶來一定提振作用。他相信，下半年香港經濟表現在疫情平穩下料好過上半年，但估計無可避免香港全年經濟增長預測會略為下調。但他強調香港經濟基本面穩固，經常帳長期盈餘，財政儲備豐厚，有能力應對外來衝擊，且香港金融體系成熟穩健，能處理大量資金進出，香港金融市場一直運作暢順有序，沒出現混亂。

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記者：胡學能

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