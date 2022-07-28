【美國加息】晨星：料經濟不會顯著衰退、明年將降息兼通縮　一文看清投資界對美國加息回應（不斷更新）

▲ 【美國加息】一文看清投資界對美國加息回應

美國聯儲局連續第二次加息0.75厘，符市場預期，是1990年代以來最嚴厲的連續加息措施，將聯邦基金利率上調至2.25至2.5厘區間，並會按計劃在9月加碼縮減資產負債表，每月縮減上限將增至950億美元。本報為各讀者歸納投資界對美國加息的不同看法。

晨星：料經濟不會顯著衰退、明年將降息兼出現通縮

晨星表示，即使聯儲局目前仍在加息，但預計將在明年轉向放鬆貨幣政策，因為引導通脹回落至2%的目標，並且支撐經濟增長的必要性變得至關重要。該行預計利率在短期內的下降幅度將遠遠超過市場共識，預計2023年底聯邦基金利率為1.75%，而共識為3.25%。同樣，近期國債收益率太高，這意味著貨幣政策較該行預期的要收緊得多。同時又預計明年將從通脹轉向通縮，這在很大程度上是由於耐用品、能源和其他領域的供應限制導致的價格飆升得到緩解。

目前，該行認為聯儲局正在以放緩經濟來幫助通脹降溫，而不會引發重大放緩，並預計經濟增長將保持在正數區域，又指技術性衰退是有可能的，但認為這不會顯著衰退。

瑞銀：料9月加息50基點

瑞銀投資銀行美國經濟師Jonathan Pingle 表示，預計9月聯儲局會議將加息50基點，而11、12月或加息25點子，但幅度仍料需每次會議決定。他表示主席鮑威爾以強勁的勞動力市場為經濟辯護，試圖淡化GDP數據，認為他似乎願意看到經濟下滑，包括勞動力市場，以拉低通脹。

嘉信理財：經濟衰退憂慮下半年持續拉鋸、市場將現大幅波動

嘉信理財香港理財顧問林長傑表示，聯儲局進取的緊縮政策有可能導致經濟陷入衰退。美國今年第一季GDP呈負增長，第二季GDP可能繼續表現疲弱。過去幾個月，房地產、新訂單和消費者支出等領先指標都見下跌。在經濟增長放緩情況下，實施貨幣緊縮政策的結果可能會是收益率曲線進一步趨平或倒掛、債券市場風險較高的板塊表現欠佳、美元走強。隨著通脹和經濟衰退的憂慮在下半年持續拉鋸，該行預計市場將出現大幅波動。

DWS：料秋季加息小於75點子、留意8月底Jackson Hole會議

DWS首席經濟學家Christian Scherrmann表示，明白聯儲局主席鮑威爾不給予加息路徑指引的做法，因在接下來的一個月裡變數或會很大。就目前而言，聯儲局目前充分傳達了承諾使通脹回到中性目標，是管理預期通脹升溫的正確取態。

然而，市場可不必等到9月才能得知聯儲局的最新想法。而在定於8月下旬舉行的傑克遜霍爾（Jackson Hole）經濟研討會上，可能會出現聯儲局對前瞻性指引的潛在調整。然而，除非在數據價格出現大驚喜，否則聯儲局將繼續強調其收水取態，但料秋季加息幅度可能小於75 個基點。在緊急加息回應之後，聯儲局就打擊高通脹可能會開始變得更加謹慎。

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