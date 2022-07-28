【美國加息】安本：聯儲局希望軟著陸料對股市有支持　美元強勢將放緩　一文看清投資界對美國加息回應（不斷更新）

▲ 【美國加息】一文看清投資界對美國加息回應

美國聯儲局連續第二次加息0.75厘，符市場預期，是1990年代以來最嚴厲的連續加息措施，將聯邦基金利率上調至2.25至2.5厘區間，並會按計劃在9月加碼縮減資產負債表，每月縮減上限將增至950億美元。本報為各讀者歸納投資界對美國加息的不同看法。

安本：聯儲局希望軟著陸料對股市有支持 美元強勢將放緩

安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong表示，由於美國聯邦基金利率目前已觸及中性利率水平（2.5%），美國聯儲局未來的加息路徑可能不會那麼激進，除因聯儲局指未來的加息步伐將更多地由數據主導，通脹和增長都將成為未來決策的因素外，距下一次舉行的FOMC會議尚有兩個月時間，預計從現在到那時的整體CPI將會放緩，儲局將可能加息50至75個基點。

Ray Sharma-Ong預計，聯儲局將在2023年繼續逐步加息，雖然總體通脹將有所放緩，但核心通脹不會那麼快回軟，貨幣政策仍需要收緊，而基於聯儲局為通脹降溫和溫和增長的路徑定調，預計長期債券的收益率將逐漸下降。更重要的是，聯儲局希望實現軟著陸而不是令市場崩盤，投資者的憂慮有所緩解，對股市有所支持，而隨其他央行在加息週期中提速，美元走強趨勢將會放緩。

上海商業銀行：9月料加息50基點、美元或於短期內再下試低位

上海商業銀行研究部主管林俊泓指，鷹派成員似滿足穩定的長期通脹預期及樓市冷卻，故推出合乎預期的動作。該行又認為，聯儲局想令政策進入溫和緊縮區間，而加息50基點可能是外界對9月的基本預期，上商亦不例外。9月過後，息口走勢則取決於聯儲局自身對成功控制通脹的預測有多大信心。

聯儲局期盼於停止加息前看見通脹下降存在「明確及令人信服的證據 」（clear and compelling evidence）。林俊泓認為達到門檻難度甚高，並不肯定年底前能夠成功達標。若然失敗，債券又將迎來一場風暴。

另外，基於市場確信收益率經已見頂，美元或於短期內再下試低位 。

M&G：連續大幅加息予未來更多操作空間、通脹數據仍是左右債市去向

M&G投資管理公司固定資產投資部總監Pierre Chartres表示，美國聯儲局連續第二個月加息0.75%，將聯邦基金利率的目標區間上調至 2.25%-2.5%，通過在短短兩個月內將利率提高1.5%，表明當局正在認真對抗通脹，同時可能在未來給自己更多的操作空間。Chartres表示，美國國債收益率曲線在宣布後立即變陡，而股市上漲，公司債券利差也收窄，因為市場排除了加息100個基點的可能性，同時也歡迎聯儲局承認經濟增長存在下行風險，美元也因而下跌。

他續指，在聯儲局重申其將通脹率恢復至2%目標的承諾的同時，美聯儲還在其聲明中表示「最近的支出和生產指標已經走軟」，儘管進一步加息的可能性很大（市場9月平均再加息60個基點，第四季度再加息40個基點），聯儲局未來可能會更加依賴數據。該行認為，通脹前景對於短期債券市場的走向仍然非常重要。

摩根資產：短期風險偏好改善、惟中期資產配置建議基本保持不變

摩根資產常務董事亞太區首席市場策略師許長泰表示，鑑於聯儲局的加息行動與6月份制定的政策利率預測以及市場預期大體一致，自宣布以來市場反應偏向積極。投資者可能開始看到加息週期結束的事實可能會引發一些樂觀情緒。這反映在昨夜美國增長型股票的表現優於價值型股票，債券收益率曲線也從變平轉至下降。鑑於短期內風險偏好的潛在改善，該行預計這對亞洲資產總體而言也是利好，可是仍在關注美國經濟增長的減速。

總體而言，該行的中期資產配置建議基本保持不變。仍然更喜歡固定收益，尤其是高質量的公司債券。至於股票前景仍因近期盈利下調而蒙上陰影，但進一步明確美聯儲的加息週期已經結束時，該行將尋找機會重新投入市場。另外，該行看好亞洲疫後復甦，特別是東盟地區，也同時看好中國股市。誠然，要留意中國當局如何應對最新一輪的疫情以及投資者對房地產市場的謹慎態度，可將注意力集中在與房地產市場沒有密切聯繫的行業。

晨星：料經濟不會顯著衰退、明年將降息兼出現通縮

晨星表示，即使聯儲局目前仍在加息，但預計將在明年轉向放鬆貨幣政策，因為引導通脹回落至2%的目標，並且支撐經濟增長的必要性變得至關重要。該行預計利率在短期內的下降幅度將遠遠超過市場共識，預計2023年底聯邦基金利率為1.75%，而共識為3.25%。同樣，近期國債收益率太高，這意味著貨幣政策較該行預期的要收緊得多。同時又預計明年將從通脹轉向通縮，這在很大程度上是由於耐用品、能源和其他領域的供應限制導致的價格飆升得到緩解。

目前，該行認為聯儲局正在以放緩經濟來幫助通脹降溫，而不會引發重大放緩，並預計經濟增長將保持在正數區域，又指技術性衰退是有可能的，但認為這不會顯著衰退。

瑞銀：料9月加息50基點

瑞銀投資銀行美國經濟師Jonathan Pingle 表示，預計9月聯儲局會議將加息50基點，而11、12月或加息25點子，但幅度仍料需每次會議決定。他表示主席鮑威爾以強勁的勞動力市場為經濟辯護，試圖淡化GDP數據，認為他似乎願意看到經濟下滑，包括勞動力市場，以拉低通脹。

嘉信理財：經濟衰退憂慮下半年持續拉鋸、市場將現大幅波動

嘉信理財香港理財顧問林長傑表示，聯儲局進取的緊縮政策有可能導致經濟陷入衰退。美國今年第一季GDP呈負增長，第二季GDP可能繼續表現疲弱。過去幾個月，房地產、新訂單和消費者支出等領先指標都見下跌。在經濟增長放緩情況下，實施貨幣緊縮政策的結果可能會是收益率曲線進一步趨平或倒掛、債券市場風險較高的板塊表現欠佳、美元走強。隨著通脹和經濟衰退的憂慮在下半年持續拉鋸，該行預計市場將出現大幅波動。

DWS：料秋季加息小於75點子、留意8月底Jackson Hole會議

DWS首席經濟學家Christian Scherrmann表示，明白聯儲局主席鮑威爾不給予加息路徑指引的做法，因在接下來的一個月裡變數或會很大。就目前而言，聯儲局目前充分傳達了承諾使通脹回到中性目標，是管理預期通脹升溫的正確取態。

然而，市場可不必等到9月才能得知聯儲局的最新想法。而在定於8月下旬舉行的傑克遜霍爾（Jackson Hole）經濟研討會上，可能會出現聯儲局對前瞻性指引的潛在調整。然而，除非在數據價格出現大驚喜，否則聯儲局將繼續強調其收水取態，但料秋季加息幅度可能小於75 個基點。在緊急加息回應之後，聯儲局就打擊高通脹可能會開始變得更加謹慎。

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編輯：姚卓然