【美國加息】嘉信理財：經濟衰退憂慮下半年持續拉鋸、市場將現大幅波動　一文看清投資界對美國加息回應（不斷更新）

▲ 【美國加息】一文看清投資界對美國加息回應

美國聯儲局連續第二次加息0.75厘，符市場預期，是1990年代以來最嚴厲的連續加息措施，將聯邦基金利率上調至2.25至2.5厘區間，並會按計劃在9月加碼縮減資產負債表，每月縮減上限將增至950億美元。本報為各讀者歸納投資界對美國加息的不同看法。

嘉信理財：經濟衰退憂慮下半年持續拉鋸、市場將現大幅波動

嘉信理財香港理財顧問林長傑表示，聯儲局進取的緊縮政策有可能導致經濟陷入衰退。美國今年第一季GDP呈負增長，第二季GDP可能繼續表現疲弱。過去幾個月，房地產、新訂單和消費者支出等領先指標都見下跌。在經濟增長放緩情況下，實施貨幣緊縮政策的結果可能會是收益率曲線進一步趨平或倒掛、債券市場風險較高的板塊表現欠佳、美元走強。隨著通脹和經濟衰退的憂慮在下半年持續拉鋸，該行預計市場將出現大幅波動。

DWS：料秋季加息小於75點子、留意8月底Jackson Hole會議

DWS首席經濟學家Christian Scherrmann表示，明白聯儲局主席鮑威爾不給予加息路徑指引的做法，因在接下來的一個月裡變數或會很大。就目前而言，聯儲局目前充分傳達了承諾使通脹回到中性目標，是管理預期通脹升溫的正確取態。

然而，市場可不必等到9月才能得知聯儲局的最新想法。而在定於8月下旬舉行的傑克遜霍爾（Jackson Hole）經濟研討會上，可能會出現聯儲局對前瞻性指引的潛在調整。然而，除非在數據價格出現大驚喜，否則聯儲局將繼續強調其收水取態，但料秋季加息幅度可能小於75 個基點。在緊急加息回應之後，聯儲局就打擊高通脹可能會開始變得更加謹慎。

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