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【電子支付】麥當勞app增設八達通網上付款功能　8月7日向八達通領消費券用戶提供優惠（附付款教學）

Hot Talk 10:14 2022/07/28

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【電子支付】麥當勞app增設八達通網上付款功能　8月7日向八達通領消費券用戶提供優惠（附付款教學）

麥當勞表示，致力推動OMO（Online-Merge-Offline）消費模式，即日起為麥當勞App增設八達通網上付款功能，顧客只需升級麥當勞App至最新版本，即可輕鬆一「嘟」完成點餐及付款。適逢第二階段消費券即將於8月7日開始派發，麥當勞將於8月7日向透過八達通卡領取消費券的顧客提供優惠及消費回贈。

麥當勞App用戶只需於手機內安裝八達通App，於手機點餐後，選擇八達通為付款方式，八達通App便會自動啟動，顧客可選擇以實體八達通卡、手機八達通卡或八達通銀包付款。付款成功後顧客便可以到所選擇的麥當勞餐廳取餐。

    點擊圖片放大
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香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，八達通多年來一直是麥當勞顧客最常用的支付工具之一，是次合作將八達通付款方式擴展至麥當勞App，為不同年齡層的顧客，例如學生、上班族及銀髮族等，提供更全面、更靈活的付款方式。

美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P，即睇【ET財智Talk】

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