▲ 【美企業績】福特次季盈利升19%勝預期 派息重返疫情前水平、盤後升逾6%

美國車廠福特（Ford， 美：F）公布，截至6月底止第二季，收入按年升50%至402億元，其中汽車收入379.1億元，優於市場預期的343.2億美元，而利潤按年升18.9%至6.67億美元；每股經調整盈利為0.68元，優於市場預期的0.45元。集團將股息提高至每股15美分，重返疫情前水平。

福特股價盤後升6.5%，報14.03美元。

福特汽車次季全球汽車市場佔有率為5.3%，其中北美和中國的市場份額分別為12.9%和2.3%，分別上升2.5個百分點和0.1個百分點。邢集團上半年汽車銷售增長9%至199.8萬輛。集團指出，未計稅及利息前利潤（EBIT）由去年同期的11億元大升至37億元。

福特重申了全年目標不變，汽車銷售按年升10%至15%，經調整EBIT率為10%，EBIT介乎115億至125億美元，較2021年增長15%至25%，現金流入額55億至65億美元。集團上季淨現金流入36億元。

集團財務總監John Lawler表示預期， 大宗商品價格上漲，導致 商品成本今年將增加40億元，並預計還會有30億美元的不利因素影響，正積極研究如何抵消成本上升，但是不會對有關計劃裁員的報導發表評論。

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編輯：姚卓然