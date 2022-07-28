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【美國加息】金管局余偉文：港元拆息上升持續甚至有可能加快　見不到很多資金流出港元體系（第二版）

股市 09:14 2022/07/28

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【美國加息】金管局余偉文：港元拆息上升持續甚至有可能加快　見不到很多資金流出港元體系（第二版）

美國聯儲局再加息0.75厘，金管局總裁余偉文表示，聯儲局在是次加息周期，已累積加息225點子，由於維持經濟增長及通脹之間取得平衡不容易，聯儲局已表明未來加息步伐會取決於經濟數據，意味未來的加息步伐及幅度存在較大的不確定性。

余偉文強調，美國進入加息周期，不會對本港的貨幣金融市場構成影響，一直保持穩定及有序運作，而且聯繫滙率制度在過去周期一直正常運作。不過，由於本地市場對港元需求偏弱，港滙在5月以來多次觸動弱方兌換保證，金管局因此根據聯滙制度買入港元，沽出美元，導致銀行體系總結餘下降，但隨港元拆息逐步上升，抵銷套息交易誘因，令港滙穩定在7.75-7.85之間，類似情況在2015至2018年的美國加息周期見過，市場對有關運作充分了解，對聯滙亦有信心。

市民置業或其他投資行動時要考慮利率因素

余偉文稱，港美在隔夜及1個月的拆息差距，較中長期拆息差距為大，但過去數月拆息已逐步上升，預期港元拆息上升趨勢會持續，甚至有可能加快，取決於港元資金供應及需求，市場要對拆息上升有所準備，而銀行會跟應其資金需求或其他原因上調息率，部分銀行已調高鎖息上限，存貸息率未來也有可能上升，市民置業或其他投資行動時，要考慮利率因素，同時金管局會繼續維持本港金融穩定。

余偉文表示，相信美國會繼續加息，當港美息差再拉闊時，會繼續有資金流出港元體系，令港元拆息上升，但離開港元體系不等於離開本港，上半年本港總存款微升1.7%，7月雖稍為下降，但整體仍然平穩，見不到很多資金流出港元體系。

（第二版加入港元資金流情況）

美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P，即睇【ET財智Talk】

相關文章：【美國加息】聯儲局宣布加息0.75厘後　金管局上調基本利率0.75厘、至2.75厘

相關文章：【聯儲局加息】聯儲局加息0.75厘 符市場預期

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