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【港股市況】恒生指數輕微高開35點　ATM個別走、阿里巴巴續軟跌0.2%（不斷更新）

股市 09:36 2022/07/28

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港股市況不斷更新

聯儲局加息符預期，加上主席鮑威爾言論偏鴿，美股上揚，港股今早則輕微高開。恒生指數開報20705點，升35點。恒生科技指數升0.5%，報4558點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 續軟跌0.2%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 升0.6%；協鑫新能源 （00451） 跌逾14%；協鑫科技 （03800） 則升近2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：36】九倉 （00004） 發盈警，股價逆市跌逾1%，低見28.95元。

【盈警】九倉料上半年盈利幾乎全失　受累物業重估帶來未變現虧損

【09：35】大市最新再轉升約30點，報20700點。

【09：33】東北電氣 （00042） 最新飈升6成，曾高見0.6元，成交200萬元。東北電氣公布以每股1元人民幣配售9000萬股新H股，集資9000萬元人民幣，配售價較昨日收市價0.28元溢價約3.1倍。

【09：31】港股開市後轉跌，恒指跌約14點，報20655點；科指升0.5%，報4558點。

【09：31】協鑫新能源 （00451） 開市後跌幅擴大至逾23%，低見0.132元；協鑫科技 （03800） 升0.3%。

【09：30】百威亞太 （01876） 績後向上升逾1%，高見23.65元。

【09：28】名創優品 （09896） 昨挫一成後，今早再跌近8%，破底開報11.5元。名創優品此前遭沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital）狙擊。

【沽空狙擊】沽空機構殺人鯨斥名創優品商業模式撒謊　公司批毫無依據、股價全日插一成

【09：25】新東方 （09901） 績後升半成。新東方季度收入5.24億美元，按年跌56.8%，股東應佔虧損為1.9億美元，虧損較去年同期擴大3.16倍。

【業績｜教育股】新東方第四季虧損增3倍至1.9億美元

【09：22】恒生指數開報20705點，升35點。恒生科技指數升0.5%，報4558點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 續軟跌0.2%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 升0.6%；協鑫新能源 （00451） 跌逾14%；協鑫科技 （03800） 則升近2%。

【美團3690】美團開市仍升0.6%　無懼沈南鵬主理紅杉資本再沽約12億港元美團股份　年內已套逾170億元

【09：15】【美國加息】余偉文：港元拆息上升持續甚至有可能加快　市民置業或投資時要考慮利率上升因素

【09：13】期指開報20743點，升80點或0.4%。

【09：07】【本港息口】富邦上月已上調新客H按鎖息上限　暫無計劃再進一步調整

【08：46】恒指黑期升約132點，報20779點，道指期貨跌62點，報32110點。

【08：28】【中美金融戰】美國SEC主席：中美必須很快達成審計協議　中概股除牌時間可能提前至2023年

【08：27】【內房危機】合景泰富售啟德「尚‧珒溋」項目50%股權予合作夥伴龍湖　套現13億元

【08：12】【美國加息】聯儲局宣布加息0.75厘後　金管局上調基本利率0.75厘、至2.75厘

【08：03】【業績｜啤酒股】百威亞太中期溢利增24%　不派息

【08：01】【配股】協鑫新能源折讓近20%配股淨籌3.1億元　完成後不再是協鑫科技附屬公司

【07：45】【新股IPO】金山雲向港交所遞雙重上市 首季經調整淨虧損4.5億人幣

【07：45】港股ADR收報20764點，升93點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報50.16元，較港收市價高0.26元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報322.53元，較港收市價高2.33元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報100.84元，較港收市價低0.16元或0.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國聯儲局宣布加息0.75厘符預期，儲局主席鮑威爾表示，加息速度取決於數據，但不尋常的加息幅度在下一次會議或許仍是合適，在某個時候放慢加息步伐可能是合適的，重申今年經濟增長將會放緩，或在低位一段時間，但不預期會陷入衰退。市場解讀鮑威爾的言論偏鴿，刺激美股急升，道指一度飈574點。收市升436點，報32197點；標指升102點，報4023點；納指升469點或4.06%，報12032點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中國石油化工股份

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 港股ADR 期貨 恒生指數 美股

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美國加息0.75厘符預期港股恒指輕微高開報20705點 分析料本港今季會加最優惠利率
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