【港股市況】儲局加息符預期+鮑威爾言論偏鴿　恒指黑期升約132點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

聯儲局加息符預期，加上主席鮑威爾言論偏鴿，美股上揚，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約93點，恒指料開報20764點。滙豐 （00005） ADR折合報50.16元，較港收市價高0.26元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報322.53元，較港收市價高2.33元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報100.84元，較港收市價低0.16元或0.2%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：46】恒指黑期升約132點，報20779點，道指期貨跌62點，報32110點。

【08：28】【中美金融戰】美國SEC主席：中美必須很快達成審計協議 中概股除牌時間可能提前至2023年

【08：27】【內房危機】合景泰富售啟德「尚‧珒溋」項目50%股權予合作夥伴龍湖 套現13億元

【08：12】【美國加息】聯儲局宣布加息0.75厘後 金管局上調基本利率0.75厘、至2.75厘

【08：03】【業績｜啤酒股】百威亞太中期溢利增24% 不派息

【08：01】【配股】協鑫新能源折讓近20%配股淨籌3.1億元 完成後不再是協鑫科技附屬公司

【07：45】【新股IPO】金山雲向港交所遞雙重上市 首季經調整淨虧損4.5億人幣

【07：45】港股ADR收報20764點，升93點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報50.16元，較港收市價高0.26元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報322.53元，較港收市價高2.33元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報100.84元，較港收市價低0.16元或0.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國聯儲局宣布加息0.75厘符預期，儲局主席鮑威爾表示，加息速度取決於數據，但不尋常的加息幅度在下一次會議或許仍是合適，在某個時候放慢加息步伐可能是合適的，重申今年經濟增長將會放緩，或在低位一段時間，但不預期會陷入衰退。市場解讀鮑威爾的言論偏鴿，刺激美股急升，道指一度飈574點。收市升436點，報32197點；標指升102點，報4023點；納指升469點或4.06%，報12032點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中國石油化工股份

責任編輯︰梁浩碩